横尾俊彦（よこお・としひこ）

69 無 現【立民推薦】

〈公約〉多久から日本を変える安心子育て充実〜保育料ゼロなど挑戦市民ファーストの市政〜困り事を放っておかない物価高対策・くらし応援新病院で医療充実健康長寿支援DX時代の産業づくり学力調査全国平均超える避難所体育館エアコン設備市民の生命と財産を守る。

〈経歴〉松下政経塾の塾生などを経て1997年、多久市長選で初当選。多久市北多久町。慶大卒。

香月正則（かつき・まさのり）

53 無 新

〈公約〉保育料を無償化し若年層の家計を応援学校体育館の空調を整備市内観光資源の再整備旧市文化交流会館「なかしま」や旧ハロー、旧市立病院などの跡地の利活用地域企業を支援、連携を強化し雇用を創出農林業の後継者不足対応と支援、多久産品の販売促進。

〈経歴〉会社員を経て、2011年に多久市議選で初当選。4期。多久市南多久町。多久工高卒。

副島満（そえじま・みつる）

67 無 新

〈公約〉衰退したこの多久市が少しでもはい上がるように尽力します。経済産業力をアップし、人口減少ストップを目指します。子育ての充実、教育のIT化と通常授業のバランスを図り、また若者のみならず高齢者の新しい働き方や暮らしの住みやすさを推進していきます。

〈経歴〉会社員などを経て、2025年5月まで県内の野菜集荷場で勤務。多久市北多久町。亜細亜大卒。