新しい長射程ミサイルの最初の配備先が熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に決まった。他国のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）を備える。

東シナ海で軍事活動を活発化させる中国をけん制するのが政府の狙いだ。

他国を直接攻撃できるミサイルのため、地元では逆に攻撃目標にならないかと懸念されている。政府は住民感情を軽視してはならない。

配備される長射程ミサイルは初の国産で、12式地対艦誘導弾を改良し、射程を千キロ程度に延ばす。

九州に配備することで、北朝鮮や中国沿岸部が射程に入る。南西地域が侵攻された場合は敵の艦艇などへの攻撃も可能になる。

健軍駐屯地には地対艦ミサイルを運用する連隊があり、防衛省はスムーズな実戦配備が可能と判断した。当初の計画を1年早め、来年3月ごろに配備する。

日本が反撃能力を持つことは、2022年に当時の岸田文雄政権が改定した安全保障関連3文書に明記された。

政府は日本が攻撃される前でも、敵国が攻撃に着手したと認められれば、反撃能力は行使できると説明した。かつてない武力行使に道を開く安保政策の大転換である。

だが長射程ミサイルの配備が具体化した今日まで、反撃能力を巡る議論が国会で深まったとは言えない。疑念は残ったままだ。

行使するタイミングを誤ると、国際法違反の先制攻撃になりかねない。戦後日本が堅持してきた専守防衛に反する恐れがある。そこに歯止めをかける方策が明確にならないまま、長射程ミサイルの配備が既成事実化されることを強く危惧する。

政府は九州・沖縄の防衛力を強化する「南西シフト」を着々と進める。

26年度には、島しょ防衛用高速滑空弾を陸自えびの駐屯地（宮崎県えびの市）に配備する。離島に侵攻した敵部隊を攻撃する地上発射型の長射程ミサイルだ。

佐賀駐屯地（佐賀市）では輸送機オスプレイ17機の配備が8月に完了し、相浦駐屯地（長崎県佐世保市）の離島奪還部隊、水陸機動団を運ぶ体制が整った。

陸自の駐屯地や分屯地の開設も相次ぐ九州・沖縄は、防衛の最前線と化している。

南西シフトに関して石破茂首相は2月の国会で「抑止力を向上させ、わが国に対する武力攻撃そのものの可能性を低下させることにつながる」と述べた。

こうした一般的な抑止論だけで、基地や駐屯地の周辺で暮らす住民が安心するだろうか。疑問でならない。

防衛省は新たなミサイル配備について、健軍駐屯地とえびの駐屯地の関係自治体に説明した。万が一の事態に住民を守る備えはあるのか。不安を抱く住民にも誠実に向き合うべきだ。