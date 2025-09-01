◇インターリーグ レッドソックス5―2パイレーツ（2025年8月31日 ボストン）

レッドソックスの守護神アロルディス・チャプマン投手（37）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのパイレーツ戦の9回から救援登板。1回を無安打無失点2奪三振に抑え、リーグ5位の今季27セーブ目を挙げた。

前日にレッドソックスと年俸1300万ドル（約19億1100万円）での来季契約延長が報道されたばかりの左腕は、3点リードの9回のマウンドに登場。この日最速100.5マイル（約161.7キロ）のシンカーを武器に2三振を奪い、あっさりと3者凡退で退けて試合を締めた。

チャプマンが最後に安打と失点を許したのが、7月23日のフィリーズ戦。以降、7月26日のドジャース戦から15試合連続で失点どころか15試合連続で安打すら許しておらず、37歳を迎えても剛腕ぶりは健在だ。この間、四球もわずか4個で死球はゼロ。12回2/3で16奪三振と抜群の安定感を誇り、衝撃のパフォーマンスを見せている。

球団によると、1901年以降でのMLBで15試合連続無安打は史上3番目に長い記録で、2013年のセルジオ・サントス（ブルージェイズ）に並んだ。最長記録は2011年にランディ・チョート（マーリンズ）が記録した20試合連続だという。

今季のチャプマンは58試合に登板して4勝2敗27セーブ、防御率1.02と絶好調。今夏オールスターにも選出された。

チャプマンは今夏、本紙の取材に「いずれ1年間くらい、日本でもプレーしたいんだ。メジャーではあと何年？分からないけれど、2、3年後くらいかな」と話しており、契約満了後に日本でのプレーに意欲を見せるかにも注目が集まっている。