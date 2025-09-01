¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤¾¤Î£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×£³Ï¢Àï29°ÂÂÇ¤Ç£³ÆÀÅÀ¡Ä£ÖÁè¤¤¤Îµ²±¤â£Ã£Ó¤â¤«¤¹¤à£³¥¿¥Æ
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£³£±Æü¤Î£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£±¡½£´¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£µÕÅ¾£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÄËº¨¤Î£³Ï¢ÇÔ¡£¤È¤¦¤È¤¦£¸¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¼Ú¶â¤âº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¡Ö£±£°¡×¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸£±£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤Ï£µ²ó¤Ë³°ºê¤¬Êü¤Ã¤¿Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Î¤ß¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£²¡¢£³¡¢£´¡¢£¶¡¢£¹²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤¾¤Î£±ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥¦¥Á¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈËýÀÅª¤Ê·èÄêÎÏÉÔÂ¤òÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤Áª¼ê¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤Ïº£¸å¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¥«¡¼¥É¤Î£³Ï¢Àï¤ÇÀ¾Éð¤¬Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï·×£²£¹°ÂÂÇ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´Î¿´¤ÊÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö£³¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï·×£³£°°ÂÂÇ¤Ç£±£¹ÆÀÅÀ¡£¼è¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÇÁí¹çÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£µ¾¡£±£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¤ÈµÞ¼ºÂ®¤·¤¿£··î¤ËÂ³¤¡¢£¸·î¤â£¹¾¡£±£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç½ªÎ»¡££¶·î¤Î¸òÎ®Àï½ªÎ»»þ¤ËÃù¶â£¶¡¢¼ó°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï£³¡¦£µº¹¤Î£ÖÁè¤¤·÷Æâ¤Ë¤¤¤¿µ²±¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê¤Ï£²£¶»î¹ç¡£¥·¡¼¥º¥ó£¹£±ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¤ÏÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Éâ¾å¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£