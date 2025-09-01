¡Ú½©¾ì½ê¡Û¼ãÎ´·Ê¤¬Âç´Ø¼è¤êÄ©Àï¡Ä¾º¿ÊÌÜ°Â¤Þ¤Ç11¾¡¡¡Ä«Çµ»³¤ÏÀ¾½½Î¾13ËçÌÜ¤Ç´Ø¼èÉüµ¢
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£±£´Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÏËëÆâ¶×¾¡Êö¡Ê£²£¶¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡£Ê¿Ëë£Ö¤òµö¤·¤¿³Ê¹¥¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¾ì½ê¤Ç¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»°Ìò¤Ç¤Ï¡¢´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤¬Âç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à¡£Ä¾¶á£²¾ì½ê¤Ï¾®·ë¤Ç£±£²¾¡¡¢´ØÏÆ¤Ç£±£°¾¡¡£º£¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë»°Ìò¤Ç¡Ö£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡á£²£±¡¢°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½é¤Î»°ÌòÎÏ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£²¾ì½ê¤Ï¾®¶Ó¡¢Ä«ÀÄÎ¶¡¢¶×²¤½§¤Î£±£´¾ì½ê¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂå£±°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¡ÊÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é£³¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç´Ø¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£
¡¡½½Î¾¤Ç¤ÏÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬À¾£±£³ËçÌÜ¤Ç´Ø¼è¤ËÉüµ¢¡£½½Î¾¤«¤é»°ÃÊÌÜ°Ê²¼¤Ø¤ÎÅ¾Íî¤ò·Ð¤Æ½½Î¾ÊÖ¤êºé¤¤Ï¼«¿È£²²óÌÜ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£