◆第 ６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ最終第５戦、第６１回新潟記念・Ｇ３（新潟）が３１日に行われ、単勝２番人気の５歳牝馬シランケド（坂井）が直線で外を突き抜け、３月の中山牝馬Ｓ以来となる重賞２勝目を挙げた。シリーズ王者は５着だったヴェローチェエラに決定した。

ライバルたちをなで切りにした。シランケドは後方でジックリと脚をためると、直線一気の末脚で外を突き抜けた。上がり３ハロン３２秒４は堂々の１位。実戦初騎乗で２度目の重賞制覇に導いた坂井は「調教から一番の武器は瞬発力と思っていました。爆発的な脚を使ってくれるので、じっと我慢して馬場のいい外に出そうと思っていた。イメージ通りでした」と満足そうに振り返り、「ミルコ（デムーロ）がいろいろな競馬をしてくれていたから」と米国遠征中の元主戦に感謝した。

今年から別定になった新潟記念には２３年のエリザベス女王杯の覇者ブレイディヴェーグを筆頭に、無敗の３歳馬エネルジコなど強豪が集結。前走のヴィクトリアマイルで３着に入ったシランケドとはいえ、楽な相手ではなかった。牧浦調教師は「どこまで通用するかと思っていましたが、しっかり結果を出してくれて良かった」と胸をなで下ろし「さらに上でやっていく自信が深まりました」と頬を緩めた。

もちろん次に狙うのはＧ１の大舞台だ。鞍上は「牝馬同士ならトップレベルですし、あとはＧ１タイトルだけです。勝ってくれると思います」と断言。エリザベス女王杯（１１月１６日、京都）を筆頭に選択肢はさまざまある。トレーナーは「一戦一戦消耗が激しいタイプなので様子を見ながらですが」と前置きをしながらも、「秋から始動するとＧ１まで戻ってこない可能性があるので、早めのここを選択しました。馬と相談しながら決めていきたいと思います」と言葉に力を込めた。今後の活躍には、もう「知らんけど」と予防線を張る必要はなさそうだ。（角田 晨）

◆シランケド 父デクラレーションオブウォー、母フェアブルーム（父ディープインパクト）。栗東・牧浦充徳厩舎所属の牝５歳。北海道新ひだか町・（有）下河辺トレーニングセンターの生産。通算成績は１２戦６勝。総獲得賞金は１億９４７７万９０００円。主な勝ち鞍は２５年中山牝馬Ｓ・Ｇ３。馬主は田畑利彦氏。