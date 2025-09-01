¡Ö½÷¤Î¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤Î¸À¤¤Ìõ¤¬100ÅÀ!? ¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø°¦¥³¥ó¥ÈSP
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø°¦¥³¥ó¥ÈSP¡ª¡ÚÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç30ÉÃ ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥ë¡Û¡£¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¿®»Ò¤È3¿Í¤ÎÃËÀ·Ý¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡ª
¡ÖÀäÂÐ¥®¥ã¥ë¤Ê¤ó¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃË¤¬¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¡×¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡©¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Î¥³¥ó¥È¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Îø°¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
ÃíÌÜ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥È¡ª¤ªÂê¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤ë´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÌë¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£
¤³¤Î¤ªÂê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦´ØÂÀ¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ºåËÜ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½çÈÖ¤Ë¿®»Ò¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¤ªÂê¤Ë¿®»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ª¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼Íá¤Ó¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îø°¦¥³¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä!?
Â³¤¯´Ø¡õ¿®»Ò¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢´Ø¤¬¿®»Ò¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¤ÎÅ¸³«¤òÀâÌÀ¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤Ãæ¤Ë¿®»Ò¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥¹¥È¤ËÊü¤Ã¤¿´Ø¤Î¶«¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¿®»Ò¤âÇú¾Ð¡ª´Ø¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¡È½é¤á¤Æ¤ÎÌë¡É¤È¤Ï¡Ä!?
3ÈÖ¼ê¤ÎºåËÜ¤â¡¢´Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿®»Ò¤Ø¥³¥ó¥È¤ÎÎ®¤ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¡¢¿®»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÁ´Á³¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È°ì¸À¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¡¢¿®»Ò¤¬Á´¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡Ä¡ª¤·¤«¤·¤³¤Î¥³¥ó¥È¤¬´ñÀ×¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª
¤µ¤é¤ËÂç¸ç¤¬¡ÖµÕ¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¡¢ÃÓÅÄ¤Î¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÓÅÄ¡õ¿®»Ò¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë½Ð¤·¤¿¤ªÂê¤Ï¡Ö¡Ø½÷¤Î¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î100ÅÀ¤Î¸À¤¤Ìõ¡×¡£
¥³¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¾å¼ê¤À¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æü¸þºä46¡¦¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤â¡Ö²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100ÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½÷À¿ØÇ¼ÆÀ¤ÎÃÓÅÄ¤Î¸À¤¤Ìõ¤È¤Ï¡Ä¡©
Çú¾Ð¤È¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡ª¥É¥¥É¥¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£½Ð±é
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡¢´ØÂÀ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¢¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¢¨50²»½ç