¡Ú¿·³ãµÇ°¡Û¥·¥é¥ó¥±¥É¡¡½Å¾Þ£Ö£²¡¡¹ëµÓ¤µ¤¯Îö¤Ç£Ç£±ÇÏ¡õÌµ½ý£³ºÐÇÏ¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¡ª¡¡ºä°æ¡Ö¤¢¤È¤Ï£Ç£±¤À¤±¡×½©¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÃÆ¤ß
¡¡¡Ö¿·³ãµÇ°¡¦£Ç£³¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¿·³ã¡Ë
¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬Âç³°¤«¤é¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢½Å¾Þ£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢£Í¤Ç¤Ï£³Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½©¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡££²Ãå¤Ë¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤ÏÇÏ¾ìÆþ¾ì¸å¤ËÊüÇÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤òÄË¤á¤Æ¶¥Áö½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Æ¬¤¬°ìÇÕ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£ÃæÃÄ¸åÊý¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬¡¢Âç³°¤Ø¿ÊÏ©¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¹ëµÓ¤ò¤µ¤¯Îö¡££Ç£±ÇÏ¡¢Ìµ½ý¤Î£³ºÐÇÏ¤òº¬¤³¤½¤®¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¡¢£µºÐÌÆÇÏ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥´¡¼¥ë¤òÀèÆ¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ºä°æ¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹¶¤áÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎÏ¤µ¤¨½Ð¤»¤ì¤Ð¤È¡£ÌÆÇÏÆ±»Î¤Ê¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÏ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÇúÈ¯Åª¤ÊµÓ¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£¾®ºÙ¹©¤Ê¤·¤ËÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿Àï½Ñ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¤³¤½£¹Ãå¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁ´¤Æ£³Ãå°ÊÆâ¡£°ìÊý¤ÇºòÇ¯£´·î°Ê¹ß¤Î£¶Áö¤ÏÃæ£¹½µ°Ê¾å¡¢´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ÆµÙ¤ß¤Ê¤¬¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÒ±º»Õ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê²á¤®¤Æ¡¢°ìÀï°ìÀï¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¾ò·ïÀï¤ÎÃÊ³¬¤«¤é½çÄ´¤Ë»È¤¨¤º¡¢´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î¿·³ã¤Ç£³¾¡¥¯¥é¥¹¤òÏ¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£±¥«·î¸å¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò¥Ñ¥¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öºò½©¤â¥¬¥¯¥Ã¤È¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Õ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶µ·±¤«¤éºÆ»ÏÆ°¤Î°ìÀï¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¿·³ãµÇ°¤À¡£¡Ö½©¤ËÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡ÊµÕ»»¤¹¤ë¤È¡Ë¡¢½©¤«¤é»È¤¤½Ð¤¹¤È´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤³¤³¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊÌÄêÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎãÇ¯¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«¿®¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¼¡Âè¤À¤±¤Ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ°ìËÜ¡×¤È¤Ï¸ø¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºä°æ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï£Ç£±¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤º¤Ë¡£