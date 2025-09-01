◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表１―８大学日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）

第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表が大学日本代表との壮行試合に臨み、４番で主将の阿部葉太外野手（横浜）が４打数２安打と活躍。木製バットへの高い対応力を見せつけた。ドラフト１位候補の最速１５８キロ右腕・石垣元気（健大高崎）は９回に登板し、１イニングを２安打１失点も２奪三振。本大会では守護神起用の見通しとなった。試合は大学日本代表が８―１で完勝した。

バットが金属から木製に変わっても、阿部の強打は変わらない。初回２死一塁。大学日本代表の左腕・宮城誇南との勝負だ。スライダーを振り抜くと、打球は右前に転がった。１点を追う３回２死一塁には、今秋ドラフト候補左腕・毛利海大の直球を中前にはじき返した。大学球界屈指の左腕を相手に２安打と躍動。それでも、「３、４打席には右の速い投手に腰が引けていた」と反省を忘れなかった。

壮行試合での高校日本代表の複数安打は史上６人目（この日の２番・藤森海斗で７人目）。うち１５年の仙台育英・平沢（ロッテ）、１８年の報徳学園・小園（広島）と大阪桐蔭・根尾（中日）、１９年の東邦・石川昂（中日＝３安打）と４人は、その年のドラ１でプロ入り。阿部は進学予定だが、期待が高まるマルチ安打だった。

ネット裏の最前列では横浜の村田浩明監督（３９）がキャンプ地の北海道・紋別から駆けつけた。「普段から木製で練習しているので、順応できています」と称賛。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）も「体ががっちりしてますし、大学生と見劣りしない厚みもある」と太鼓判を押した。「世界一へガムシャラにやりたい」と阿部。連覇を目指す日の丸のど真ん中には、頼れる主将がいる。（加藤 弘士）

〇…９回に登板した石垣は最速１５３キロで球場をどよめかせた。１イニングを２安打１失点、２奪三振。５球で２死を奪ったが、「やはり大学生が一枚上手だった」と、連続二塁打を浴び失点。それでも、最後は４番・松下をカットボールで空振り三振に仕留めた。小倉監督は抑えでの起用について、「任せていきたいなと思います」と説明。右腕は「大学生の圧力を感じた。もっと自分の状態を上げていかないといけない」と引き締めた。