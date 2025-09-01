国民･玉木代表「何があるかわからない」衆院の早期解散・総選挙の可能性指摘　自民・森山幹事長「政争あってはならない」

国民民主党の玉木代表は、自民党が総裁選の前倒しを決めた場合、「石破首相が衆議院を解散する可能性」を指摘し、早期の解散・総選挙にも備える考えを示しました。

国民民主党・玉木代表：

前倒し総裁選挙が決まった瞬間に、（石破首相が）「世論には支持されているけれども、反対しているのは党内だけだ。だったら世論に聞いてみよう」と言って、（衆院を）解散する可能性はないことはない。

8月31日、大阪・羽曳野市で記者団の取材に玉木氏は、次の衆議院選挙を巡り「何があるかわからないので、速やかに準備を進めていきたい」との考えを示しました。

一方、自民党の森山幹事長は、鹿児島・霧島市での会合で国際情勢について語った際、「国内で政争みたいなことがあってはならない」と述べました。

その上で、「与党と野党がしっかりと議論し、1つの方向に向かって政治を進めることが、今、求められていることではないか」と指摘しました。

自民党は、敗北した参院選の総括を9月2日に取りまとめる方向で、総裁選の前倒しの是非については、8日にも議員らの意思確認を行う見通しです。