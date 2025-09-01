◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜０―８イチロー選抜 ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が率いる「イチロー選抜ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」と高校野球女子選抜による「ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜 ＶＳ イチロー選抜ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ」が３１日、バンテリンＤで行われた。２年連続で参加した松井秀喜氏（５１）は、３回に２年連続アーチとなる３ランを放つなど５打点。イチロー氏は故郷で９回１安打完封、１４奪三振の快投を見せ、イチロー選抜が５連勝を飾った。

５１歳の確信歩きに、２万１２３３人が詰めかけたバンテリンＤがどよめいた。右翼席中段に、松井氏が全盛期をほうふつとさせるアーチを運んだ。３回２死一、二塁から先制３ラン。同球場では０２年８月１７日の中日戦以来２３年ぶりの一発に「４番の一振りができた。現役時代でもないぐらいの完璧な当たり。自分が一番びっくりした」と目を丸くした。

初参加した東京Ｄで一発を放った昨年から２年連発となったが、試合前フリー打撃では４１スイングでサク越えなし。本番で打てたのは左翼席から応援してくれた母校・星稜の吹奏楽部とチアリーダー部の後輩たちのおかげだった。２安打５打点の大暴れに、「星稜コンバットを聴いて感動した。みんな、ありがとう。力をもらいました」と感謝した。

“長嶋茂雄イズム”を示した。６月に死去した恩師の「球場に来てくれたお客さんに喜んで帰ってほしい」という言葉が耳に残る。守備中に右太もも裏肉離れを起こした昨年の反省を生かし、今年は練習からテープを巻いて予防。ニューヨークの自宅の庭を走り、車庫で打って、長嶋さんの追悼試合のため一時帰国した８月中旬はバットも持参し、ホテルの部屋で素振りした。豪快な一撃に走って守って全力プレー。ミスターの教えを体現した。

イチロー氏も魅了した。元阪急のブーマーになぞらえ「ヒデマー」と呼んだイチロー氏は「（本塁打は）ないと全員が思っていた。想定外。本当にスーパースター。あの人、ずるいと思います」と絶賛。３０日に将来の巨人監督就任の可能性に言及した松井氏に「意味深ですね。それはファンの人はみんな見たいでしょ。ウチの大事な戦力なのでもうちょっと待って」と“残留”を要請した。

「ヒデマーは５５（歳）までは最低。ニューヨークから大変だけどやってもらいます。確定！」と来年の「４番・中堅」が早くも決定。「やはり野球はドラマがあってやめられませんね」という５１歳の松井氏は、少年時代の顔になっていた。（阿見 俊輔）