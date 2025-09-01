◆パ・リーグ 日本ハム０―１楽天（３１日・エスコンフィールド）

鋭い打球への歓声が、一瞬でため息に変わった。１点を追う延長１１回、１死二、三塁。五十幡の打球は前進守備の二塁正面への低いライナーだった。ギャンブルスタートを切っていた走者も戻れず、併殺で試合終了。新庄監督は「あと１センチ、ボールの下面を削ってくれたら。あんだけ（内野が）前に来てたんでね。でも、いいバッティングしましたよ」と振り返った。

打てる手は全て打った。１１回、先頭の石井が中越え二塁打で出塁すると代走・矢沢を起用。万波に代打・山県を送り、「まずは同点でしょ」と犠打で１死三塁とした。続く代打・水谷が四球を選ぶと、すかさず代走・水野。二盗で１死二、三塁と一打サヨナラまで追い詰めた。最後は裏目に出たが「ギャンブル（スタート）。そらギャンブルでしょ」と迷いはなかった。

得意楽天に連敗 守っても７回にスクイズを外して阻止するなど、集中力高く戦ったが今季１６勝６敗１分けの“お得意様”楽天に痛い連敗。敗れたソフトバンクとの１ゲーム差を詰めることはできなかった。それでも指揮官は「終わったことはすぐ忘れて、また千葉から、勝ち続けたいなという気持ちで戦います」。下を向くことなく、勝負の９月へ突入する。（山口 泰史）