◆関西学生アメフト▽第１節 関学大５２（１４―０、３―７、２１―０、１４―０）７甲南大（３１日・王子スタジアム）

リーグ７連覇と２季ぶりの学生日本一を目指す関学大が、甲南大から計７タッチダウン（ＴＤ）を奪い、５２―７で大勝発進した。正ＱＢを争う星野秀太（４年）、太吾（だいご、２年）＝ともに足立学園＝の兄弟が、それぞれ２ＴＤパスを成功させる活躍。全日本大学選手権の準決勝で法大に敗れ、決勝・甲子園ボウル出場を逃した昨季のリベンジへ好スタートを切った。

関学大が雪辱にかける思いを７ＴＤで体現した。主役は星野兄弟だ。第１クオーター（Ｑ）、先発した弟・太吾がランで４３ヤードをゲインし、味方の先制ＴＤを呼んだ。１９歳の司令塔は第１、３ＱにＴＤパスを成功。第３Ｑ途中から代わりに入った兄・秀太はこの日が２２歳の誕生日。第３、４ＱのＴＤパス成功で貫禄を見せ、自ら花を添えた。同位置を争うが、秀太は「弟が流れをつくってくれた」とたたえ、太吾も「兄の判断の早さは勉強になる」とうなずいた。

多くの好勝負の舞台となり、移転工事に入る神戸・王子スタジアムでのラストゲームを飾った。ＯＢで６季目の大村和輝監督（５４）は「最後にここでやらせてもらってありがたい」と感慨深げ。星野兄弟の活躍には「どちらでもいける」と、切磋琢磨（せっさたくま）、チーム力の向上を歓迎した。

昨季はリーグ開幕前に部員５人による大麻疑惑が浮上（毛髪検査で４人は陰性、拒否した１人は無期限活動停止処分）。不安要素を抱えたまま臨んだシーズンは、リーグ戦で立命大と同率優勝も、６連覇の最長記録を持つ甲子園ボウルの舞台には、立つこともできなかった。ＤＬ前田涼太主将（４年）＝箕面自由学園＝は「甲子園を意識しすぎて負けた。今は目の前の一戦に、より集中」と誓う。

昨年１０月にけがで戦線離脱した秀太は約１０か月ぶりの公式戦で躍動。「昨年の甲子園ボウルを観戦して、悔しかった。今年は自分たちが出場して勝つ」と力を込めた。（田村 龍一）