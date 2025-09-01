入社１年目の松ケ下純平記者は、７月の地方大会から甲子園大会まで高校野球取材に密着。心に残った球児を「見た」。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

春から近畿圏を中心に取材し、最も印象に残った選手が、兵庫・東洋大姫路の白鳥翔哉真（ひやま）外野手（３年）だ。初めて見たのは、春季兵庫大会決勝の報徳学園戦。センバツで主軸を務めた左打者は３打数１安打だったが、「なぜ、７番打者なのだろうか？」と疑問に思ったほど、試合の流れを読む能力、バットでのコンタクト力の高さに魅了された。

名前の由来は“代打の神様”元阪神・桧山進次郎氏。最後の夏、“ひやま”は進化を遂げた。打順が初戦の６番から５番に上がった洲本との３回戦。興奮気味に取材したことを覚えている。３回に失策絡みで４点を先取される苦しい展開。１点差に詰め寄った４回２死二塁では、左前打を本塁に好返球して追加点を阻止した。打撃では計２８球を投げさせ、５打数４安打１打点でけん引した。準々決勝の関西学院戦から４番に座り、兵庫大会は２５打数１７安打の打率６割８分、５打点で１４年ぶりとなる夏の甲子園出場に貢献。ますます彼を注視するようになった。

桧山氏の大ファンだった父・一馬さん（４９）によれば、１歳から六甲おろしの「２番」を歌い始めたという。高校２年時から同氏の応援歌が使用され、「♪この一打にかけろ〜」を背に甲子園でも打撃が光った。西日本短大付（福岡）との３回戦までは、全６安打（１２打数）が適時打で７打点を挙げた。

元阪神私設応援団で応援歌の生みの親・市野和則さん（５９）は「（桧山氏と同様に）見ていて応援したくなる。老後の楽しみが増えた」と目を細めた。私も全く同じ気持ちだった。プレーは冷静だが、取材時は質問をする記者に正対し、時折見せる笑顔に引き付けられた。

準々決勝で優勝した沖縄尚学に１―２で敗れ、４打数１安打０打点に終わった４番は涙で聖地を去った。活躍しても謙虚で、チームの勝利を一番に考えるナイスガイ。私も記者として精進し、どこかでまた会えたら、もっと良い文章で彼の魅力を伝えたい。（松ケ下 純平）

◆松ケ下 純平（まつがした・じゅんぺい）２００１年、東京・東久留米市生まれ。２４歳。清瀬高から明治学院大。少年野球では投手と外野を務めたものの、小学５年で利き腕の左肘を故障。高校野球取材に感化され、近所のバッティングセンターを検索中。