◆関西六大学秋季リーグ 第１節２回戦 大院大４ー２大商大（３１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

大院大が８季連続優勝を目指す大商大に競り勝ち、１勝１敗とした。１０月２３日のプロ野球・ドラフト会議で指名候補に挙がるエドポロケイン中堅手（４年）が、２試合連続となる決勝３ランを放った。観戦した総合格闘家で兄のエドポロキングに場外弾をささげた。京産大は神院大に連勝し、勝ち点１を獲得した。

一直線に伸びていく白球に球場が沸き立った。１―１の６回無死一、二塁。大院大のエドポロは甘く入ったカットボールを捉え、左翼後方にある防球ネットを越える特大３ランを放った。２戦連発となるアーチに「打った瞬間、入ったな、と。完璧でした。練習やオープン戦ではもっと飛ばしますよ（笑）」と、笑みがあふれた。

スタンドからの「ケインの広背筋〜」という応援歌を背に、衝撃弾は指揮官すらも高揚させた。「（今まで見たことが）ない、ない、ない（笑）」。現役時代は近鉄、阪神でプレーし、２０２３年１２月まで天理（奈良）で指揮を執った中村良二監督（５７）は「彼は特別。オリックスの太田椋（天理での教え子）もそこそこ飛ばしていましたけど、打球の速度とか上がり方とかが違いますよ」と太鼓判を押した。同球場では近大２年時に阪神・佐藤輝が右翼の防球ネットを越える場外弾を放っており、セ・リーグ本塁打トップ級のパワーだ。

１９０センチ、１０１キロの筋肉質な体格だ。中学時代はラグビー部の監督に何度も勧誘された。スタンドでは大柄な２人の兄が見守っていた。次男のキング（２４）は総合格闘家だ。「大学に入ってから初めて見に来たと思う。目の前で打てて良かった」と目を輝かせた。

１０月２３日にはドラフト会議が控える。大院大からＮＰＢ選手が誕生すれば、１２年の阪神５位で、オリックスでもプレーした金田和之以来となる。日ハムの熊崎スカウトは「（場外弾は）すごいなぁ。能力は高いし、取り組む姿勢も良いし、伸びしろだらけ。走るのも守るのも能力が高い」と期待感を口にした。

３戦連発なら、９１年の春と秋にマークした大商大・佐伯貴弘（元横浜）に並ぶ連盟記録。あと３本塁打で佐伯が持つ通算最多１２発に到達する。「一試合一試合、全力でやる」とエドポロ。無限の可能性を秘める原石が、ラストシーズンでさらに輝きを放つ。（松ケ下 純平）

エドポロ・ケイン

▽生まれとサイズ ２００３年７月２日、大阪市生野区。２２歳。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。

▽球歴 北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブに所属。日本航空（山梨）では２年秋からレギュラー。３年夏の甲子園は前川（現阪神）らを擁して準優勝した智弁学園に３回戦で敗退。大院大では１年春からリーグ戦に出場。

▽趣味 ロードバイクでのサイクリング、漫画（ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ、キングダム）

▽憧れの野球選手 米大リーグ・ブレーブスのＲ・アクーニャＪｒ．。「走攻守がそろっている。足が速くて肩が強い」。

▽家族 父はナイジェリア人。母は韓国人。兄２人、姉１人。