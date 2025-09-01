

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？ 今回、職場や仕事で関わるサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』より、一部抜粋・編集の上、お届けする。

私たちが目的をもって集団を形成するとき、スポーツチームであれ慈善団体であれ企業であれ、個人のニーズを組織の目標に組み込んでいる。

組織の目標が個人の利益と相容れない場合は、組織の目標を優先するか、組織を去るかを選ぶ。

サイコパスはそれとは正反対のことを望む。自分がスターになりたがるのだ。重要なのは自分だけ。サイコパスを相手にしていると、この点に最初に気づくことが多い。

サイコパスが会議に遅刻してくるのは、自分が登場するのを全員に待たせるためだ。会社の方針として出張はエコノミークラスと決まっているのに、彼らはファーストクラスがいいと言い張る。オフィスは角部屋がいい、駐車場は近いところがいいと言って譲らない。

自分はヒツジたちより有能なのだから、それを明確に認識させたいのだ。つまり管理職がこんなふるまいをしないのであれば、それは良い兆候だ。

私たちは集団を形成するとき、公平性を確保するための方針やルールをつくる。「共有資源（コモンズ）」を維持しようとするのだ――そもそも、それを提供するために組織はつくられているのだから。

雇用や採用に関する方針を定め、組織の目標を達成するためのルールを定めるのだ。

だが、サイコパスはチームの一員として行動することができない。そこには根本的な利害の対立がある。彼らにとっては、共有資源（コモンズ）より自分の利益のほうが重要だ。彼らはつねに他人の利益より自身の目先の利益を求める。これに対する唯一の防衛策は、正当な対処をすることだ。

サイコパスを見抜くのは専門家でも難しい

自分は絶対に騙されないと思っていても、騙されることはある。私は大勢のサイコパスに囲まれて生きてきた。彼らがささいな利益を得るために他人の人生を破壊したり、深刻なダメージを与えたりするのを目の当たりにしてきたのだ。

職場のサイコパスを見抜く知識をもつ犯罪心理学のプロと仕事をしたこともあるが、彼らでさえも、際限なくお世辞を言ってくる直属の部下のサイコパスを見抜くことはできなかった。

サイコパスに正面切って立ち向かうエネルギーも勇気もないから、危険信号が点灯しても無視することにしたと、親しい人たちから言われたこともある。私たちは誰もが騙されておかしくないし、弱い立場につけこまれることもある。

サイコパスが怖くてたまらなくなり、できるだけ抵抗しない道を選んだり、ウソを受けいれたりすることもある。たとえ周囲の人が全員、あれはウソだと目の前で叫んでも、耳をふさぐのだ。

しかし、グループが一致団結したコミュニティとなり、サイコパスのコントロールに成功した例も見てきた。

脅迫やお世辞に動じない個人やシステムはルールを理解し、それを破るのを断固として拒否する。

明確な境界線を設け、固持し、黄金律（ゴールデンルール）を厳守し、その結果がどうなろうとぶれることはない。こうした状況下では、サイコパスの悪巧みが通用しなくなるのだ。

CEOがつねに社の収益よりも従業員の幸福を優先し、従業員にもそれがわかっており、自分が正直に行動し、ほかの人も同じように行動することを期待すれば、従業員・サプライヤー・顧客も彼の使命に忠実に従ってくれる。

こうした環境が整えば、サイコパスにとっては不利になる。正直な人を操作する方便はないからだ。

社の利益を第一に考える高潔な人は、かならずあなたの履歴書をチェックする。有能かつ適任である同僚がサイコパスに破滅させられることは許さない。彼らはまた「倫理違反を報告するな」という説得に耳を傾けることもない。

対処法のカギは「つねに誠実に行動せよ」

誠実に行動するとは、どれほど犠牲を払うことになろうと、つねに正直に規律を守るということだ。利益が大幅に減少するからといって、決断に迷うことがあってはならない。

人間は「やられたらやり返す」という「しっぺ返し戦略」をとるが、この戦略では、不誠実な真似をされれば報復するし、誠実さを示されれば寛大に接しなければならない。

ここに、もっとも伝えたいサイコパスへの対処法のカギがある。

「つねに誠実に行動せよ」だ。サイコパスに対処する際に、誠実でいるのをあきらめてはならない。そして、サイコパスに対処する際に誠実さをかなぐり捨てるような組織で働きつづけてはならない。

（翻訳：栗木さつき）

（デイヴィッド・ギレスピー ： 元弁護士、作家）