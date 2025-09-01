¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢·èÀï9·î¤ØÊ³µ¯¤ò¡ª¥ß¥¹Ï¢È¯¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×»î¹ç¸å¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½4¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢¡È¿¿²Æ¤Î»à¤Î¥í¡¼¥É¡É¤ò2¾¡6ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£1¡½1¤Î3²ó¤ËÎæ°æÇî´õÊá¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¥×¥íÌîµå¥¿¥¤µÏ¿¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°2Êá°ï¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤ÏÁöÎÝ»à¡¢¤±¤óÀ©»à¤Ê¤É¥ß¥¹¤¬Ï¢È¯¡£¥í¥Ã¥Æ¤ò¾å²ó¤ë14°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ÇÆ±¤¸¤¯Ï¢ÇÔ¤Î2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾·½¸¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¶ÛµÞ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤ÄÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°à½Ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò½¸¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ï´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¤½¤Î´Ö¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹¶·â¤ÏÀÛ¹¶Â³¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë1ÈÖ¡¦ÌîÂ¼¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Ìµ»àÆóÎÝ¤È¤·¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢2²ó¤Ï3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ªÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£3²ó¤âÀèÆ¬¤Î»³Àî¤¬º¸ÍãÀþ¤ËÄ¹ÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ä¤¬ÆóÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÌîÂ¼¤¬¤±¤óÀ©»à¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¤«¤é9°ÂÂÇ2»Íµå¤È¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÂÇ¡¦ÌøÄ®¤¬1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÀîÂ¼¤¬°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤òÁÀ¤¤¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¨¤¿¡£Ëè²ó¤Î14°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é3ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤ê¤Ç¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¾¾ËÜÀ²¤¬ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÃ»¤Î2²ó0/3¤ò7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÇKO¡£3²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÊá¼ê¡¦Îæ°æ¤ÎÊá°ï¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥×¥íÌîµå¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë1¥¤¥Ë¥ó¥°2Êá°ï¤Ç¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èø·Á¤ÎË½Åê¤ò´Þ¤á¤Æ1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç3¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÂ³¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÇÔÀï¡£16»þ³«»Ï¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾¡¤Æ¤Ð2¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ï¢Æü¤ÎÄË¤¤¡È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºòÆü¤âº£Æü¤âÀµÄ¾¡¢¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤À±¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é±¿¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¤ÈÅ¾Àï¤·¤¿¿¿²Æ¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤Ï2¾¡6ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ6Ï¢Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë9·î¤ÎÀï¤¤¤ÇÉ¬¤º´¬¤ÊÖ¤¹¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë