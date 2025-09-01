¾×·â¡ªÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±ÌŽ¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î10ÇÜ
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ó¤Ê¤Ë!? Âç¼êÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤¬¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò928Ëü·ïÏ³±Ì¤Ê¤É¡¢2024Ç¯¤Î¼ç¤ÊÆâÉô¾ðÊóÏ³±Ì¤Î°ìÍ÷
¶áÇ¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤È¤¤¤¦¤È¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·â¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬Æü¡¹ÆüËÜ¤ËÃåÃÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤äÆâÉôÉÔÀµ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¥ë¡¼¥È¤Î1°Ì¤ÏÃæÅÓÂà¿¦¼Ô¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆâÉô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î87.7%¤òÀê¤á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¡Ê8.0%¡Ë¤ÎÌó10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¢¨¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆâÉôÉÔÀµ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨IPA¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶ÈÈëÌ©´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº 2020¡×¤è¤ê
ÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬10Ç¯´Ö¡¢¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê
2024Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¼ç¤ÊÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±Ì»ö·ï¤ò°Ê²¼¤Î¿Þ¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç¼êÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÝ¼é´ÉÍý¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿928Ëü·ï¤òÌ¾Êí¶È¼Ô¤ËÉÔÀµ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤·¡¢10Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÛÍÑ¼çÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇÉ¸¯Àè¤Î¼ÒÄ¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÇ¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÉÔÀµ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Âà¿¦¼Ô¤¬Á°¿¦¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢Å¾¿¦Àè¤Ë»ý¤Á¹þ¤à»ö·ï¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬1000·ï°Ê¾å¤ÇÅö¶É¤ËÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¼êÅÚ»ºÅ¾¿¦¡ÊÅ¾¿¦»þ¤Ë¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¡Ë¤¬¸¶°ø¤ÇÂ»³²Çå½þ¤ÎºÛÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤ËÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¥ë¡¼¥È¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÃæÅÓÂà¿¦¼Ô¡×¤«¤é
IPA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÏ³±Ì¥ë¡¼¥È¤Î1°Ì¤ÏÃæÅÓÂà¿¦¼Ô¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£2°Ì¤¬¸½¿¦½¾¶È°÷¤Î¸íÁàºî¤ª¤è¤Ó¸íÇ§¡¢3°Ì¤¬¸½¿¦½¾¶È°÷¤Î¥ë¡¼¥ëÉÔÅ°Äì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ4°Ì¤¬³°Éô¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¿Þ¤Ç¤ÏÆâÉô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤òÀÖ¿§¤Ç¿§ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÉô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î87.7%¤òÀê¤á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¡Ê8.0%¡Ë¤ÎÌó10ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³°Éô¤Î¹¶·â¼Ô¤Ï¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¿¯Æþ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¤ò¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç×Ñ×Ë¤·¡¢½ÅÍ×¥Ç¡¼¥¿¤òÃµº÷¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÅð¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³°Éô¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾ðÊó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬ÄêÀÐ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆâÉôÈÈ¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤É¤³¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÂçÎÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤è¤ê¤â²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÌ¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Verizon¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥ì¥³¡¼¥É¿ô¤ÏÃæ±ûÃÍ¤Ç3Ëü·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÉôÈÈ¹Ô¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤ÏÌó37Ëü·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Data Breach Investigation Report 2022¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÆâÉô¶¼°Ò¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼êÅÚ»ºÅ¾¿¦¤Ï¡¢Å¾¿¦Àè´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎCM¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ¾¿¦³è¶·»þÂå¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¹â¤¤Å¾¿¦Î¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¸¥ç¥Ö·¿ºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢Å¾¿¦¤¬¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¤Î¼ç¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀµ¼Ò°÷¡¢¤È¤¯¤ËÃËÀ¡¢µ»½Ñ¿¦¤ÎÅ¾¿¦¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿ÍÊª¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼çÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤¬¶ÐÌ³Ãæ¤ËºîÀ®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼«Ê¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤È´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦Àè¤Ë¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼÷»ÊË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¸µ¼ÒÄ¹¤¬Á°¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Å¾¿¦Àè´ë¶È¼«ÂÎ¤âÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÍºá¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆâÉôÉÔÀµ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¼Ô¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¼Ò¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥³¥ó¥¿¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢À½ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ë¡¼¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄ´ºº¡Ö2024 Voice of the CISO¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢73%¤ÎCISO(ºÇ¹â¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô)¤¬Âà¿¦¼Ô¤¬¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âà¿¦»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦½ñÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÀÌó¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿ÃæÅÓºÎÍÑ¼Ô¤¬Á°¿¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤ËÌä¤¦¤³¤È¤òÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÇÃí°Õ´µ¯¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ç´ë¶È¤Î±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤¤¤º¤ì¤ÎÆâÉôÉÔÀµ¤äÆâÉô¶¼°Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢²á¼º¤äÉÔÃí°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¡¢´ª°ã¤¤¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¤Î»ö·ï¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦½¬´·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸Å¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤òÊÑ³×¤»¤º¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ô»úÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÍè»ý¤Ä¤Ù¤¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÎÑÍý´Ñ¤Ê¤É¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÀµ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÏÌÂ¤¤¤ä¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÀµ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È½ÃÇ¼´¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆâÉô¶¼°Ò¤Î3¥¿¥¤¥×¤È¥ê¥¹¥¯
Ponemon¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025 Cost of Insider Threat Report¡×¤Ç¤Ï¡¢1ÁÈ¿¥¤¢¤¿¤êÆâÉô¶¼°Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ÏÇ¯´ÖÌó25²¯±ß¡ÊÌó1740ËüÊÆ¥É¥ë¡¢1¥É¥ë145±ß¤Ç·×»»¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÆâÉô¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Ä´ºº¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¢Éõ¤¸¹þ¤á¡¢»ö¸åÊ¬ÀÏ¡¢½¤Éü¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢ÃÎÅªºâ»º¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¤Î±Æ¶Á¡¢³ô²ÁÄã²¼¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÉôÉÔÀµ¡¦ÆâÉô¶¼°Ò¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢3¤Ä¤Î·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1. ÉÔÃí°Õ¡¦²á¼º¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì
ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸í¤Ã¤Æ¼Ò³°¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤Ç½ÅÍ×¥Ç¡¼¥¿¤¬³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤Ç¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎã¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é²á¼º¤äÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï¡¢ÆâÉô¶¼°Ò¤Î55%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Í¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²á¼º¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¼´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. °°Õ¤¢¤ëÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ
¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¶âÁ¬ÌÜÅª¤äº¨¤ß¤äÉü½²¤òÆ°µ¡¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦»þ¤Ë¡Ö¼êÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á½Ð¤¹Îã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²á¼º¤Î¾ì¹ç¤è¤ê¤â·ï¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÈï³²³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Í¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆâÉôÉÔÀµ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êá¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¡¢ÈÈ¹Ô¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
3. Àà¼è¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·
ºÇ¸å¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Àµµ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢ÆâÉô¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿³°Éô¹¶·â¼Ô¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Àà¼è¤µ¤ì¡¢SSO¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡Ë¤ÇÏ¢·È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¾ðÊó¤òÀà¼è¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Í¹¶·â¼Ô¤¬Àµµ¬¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´Æ»ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼êÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°ºî¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂÐ½è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¤³¤½CISO¤¬ÆâÉô¶¼°Ò¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÆâÉô¶¼°Ò¤ÏCISO¡ÊºÇ¹â¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬ÂÐ½è¤¹¤ë¤Ù¤ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
1. ¹¶·âµ¡²ñ¤ÎÁýÂç¡§¥¯¥é¥¦¥É¤äUSB¥á¥â¥ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤Î½êºß¤¬Ê¬»¶
2. ´Ø·¸¼Ô¤ÎÁý²Ã¡§¼«¼Ò¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÑÂ÷Àè¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë
3. Æ°µ¡¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡§¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¿¦¾ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ë
4. ¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¡§¸·¤·¤¤¿ô»úÌÜÉ¸¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¸ÉÎ©´¶¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
5. ½¾Íè¤ÎÂÐºö¤Î¸Â³¦¡§ÆâÉôÉÔÀµ¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ã·¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤Ç¤¤º¡¢¹ÔÆ°ÍúÎò¤äÊ¸Ì®¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ÆâÉô¶¼°Ò¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏCISO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤¹¤°Ãå¼ê¤¹¤Ù¤·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¹¶¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¶¼°Ò¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂ¿ÁØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¤·¤«¤·¡¢ÆâÉôÉÔÀµ¤äÆâÉô¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÂÐ½è¤È°Û¤Ê¤ë´ÑÅÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÈÈºá³Ø¼Ô¥¯¥ì¥Ã¥·¡¼¤Î¡ÖÆ°µ¡¡¦µ¡²ñ¡¦ÀµÅö²½¡×ÍýÏÀ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÁØÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯Äã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²Ä»ëÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤«¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆâÉôÉÔÀµ¤ÎÃû¸õ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢ÍÞ»ß¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥°´ÉÍý¤äUEBA¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¡Ë¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢ ¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¶µ°é
BYOD¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄê¤á¡¢¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤ÎÈ¯À¸¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤ä¡¢²áµî¤Î»öÎã¾Ò²ð¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
£ ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤ÈÍÞ»ß
°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç·Ù¹ð¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¤ÇÆ°ºî¤òËÉ»ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢ÉÔÀµ¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ë¤è¤ëÆ°µ¡ÍÞÀ©
ÉáÃÊ¤«¤é¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ø¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡ÖÎ¢ÀÚ¤ëÆ°µ¡¡×¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÅ¾¿¦»þÂå¤ÎÅþÍè¤ËÈ¼¤¤¡¢½¾Íè¤ÎÀÁ±Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤«¤é¤Î¹¶·â¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÉô¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤¬¿Ê¤àº£¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÎ¾ÎØ¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ³×¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉµá¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬ÀÈ¼å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¿¤ÎDX¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÉô¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï¡Öµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¸½Âå¤ÎCISO¤ä·Ð±ÄÁØ¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëHuman-Centric¤ÎÂ¿ÁØËÉ¸æ¤³¤½¤¬¡¢´ë¶È¤Î¿®Íê¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¤â³Î¤«¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁýÅÄ ¹¬Èþ ¡§ ÆüËÜ¥×¥ë¡¼¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡Ë