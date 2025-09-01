¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤ä¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã¤¬¤¤¡É¤È¤è¤ê¸þ¤¹ç¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¿Ê²½¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤¬¼¨¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä
¡üÎãÇ¯¤ËÁý¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¼ñ»Ý¤òÈ¿±Ç¤·¤¿´ë²è¤¬Â³¡¹
8·î30¡Á31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²£»³Íµ¤Î105km¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤È¤¤¤¦Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢º£Ç¯¤âËë¤ò²¼¤í¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÎãÇ¯¤ËÁý¤·¤Æ¤½¤Î¼ñ»Ý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Áí¹ç±é½Ð¡¦Á°ÀîÆ·Èþ»á¤Î°Õ¿Þ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤ä¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã¤¬¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤è¤ê¸þ¤¹ç¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù
¡û¤¢¤Î¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡Öº£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÆÏ¤¯¤Ù¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤ÎÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£ÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤ª¤è¤ÖÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢½÷À½é¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿Á°Àî»á¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË23:59¡Á)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×¤Ê¤É¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Ë»É¤µ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÊç¶â¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×(Á°Àî»á)Êý¿Ë¤ò¶¯²½¡£¤³¤ì¤ò¡¢¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡×¤È´§¤·¤¿´ë²è¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¡£¡Ø¡½DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¡¢Î¥Åç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¤¿¡£
¤³¤ÎVTR¤Î¸å¤Ë¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ê¤È¤Ã¯¤«¤ËÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤¿¤ê¶«¤Ù¤¿¤é¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¶«¤ó¤Ç¶«¤ó¤Ç¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÆÏ¤¯¤Ù¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡¢¤¢¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿¼Ìë¤Î¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ÆSP¡Á¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î30¿Í¤Î½÷À¤¬½¸·ë¡£ÅÅ¼Ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó»ö¾ð¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÆþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ß¤¤¤ÎÔ¢¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¡¢Ê¬ÊÚÊýË¡¤Ê¤É¡¢¡Ö½÷À¤ÎÀ¸¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈDEEP¡É¤ÊÏÃÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ûÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ä¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬ÅÐ¾ì
Âè1²ó¡Á2²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¿²¤¿¤¤êÏ·¿Í¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ò! ¿È¾ã¼Ô¤Ë¥ê¥Õ¥ÈÉÕ¤¥Ð¥¹¤È¼Ö°Ø»Ò¤ò!¡×¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤Î¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£¶áÇ¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î¾ã¤¬¤¤¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦´ë²è¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¤¬Ä©¤àLIVE¥¢¡¼¥È¡õ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÂ¾¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°ã¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¶¦Â¸¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ä¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤ÎÀÄ¾¯Ç¯²è²È¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬È¯·¡¤·¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÄ»³Å¯»Î»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ADHD(Ãí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É)¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤È²Î¤ª¤¦!¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ÙÀ¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ñµ»´Û¤Ç¤È¤â¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë´ë²è¡£°ìÈÌ±þÊç¤Ç¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡¢ADHD¡¢¾ìÌÌåÈÌÛ(¤Ð¤á¤ó¤«¤ó¤â¤¯)¾É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¡¢É¹Àî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼«¿®¤¬ÉÕ¤¯¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥È¤Î·çÍîÀÄ½Õµ¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê»ù¤À¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡¢¼«¿È¤¬È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã¤¬¤¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¡Ö»à¤Ì¤Ê!¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢¡È¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾ã¤¬¤¤¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë´ë²è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ü¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¼¼Â²½
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î²£»³Íµ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Î¢¤Ç¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤¬¡¢Êì¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍÄ¤¤Äï¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÊì¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤È»÷¤¿´Ä¶¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¶¶ø¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²£»³¤Ï¡¢¡ÈÌÜÅªÊÌÊç¶â¡É¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò´º¹Ô¡£ÊüÁ÷½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÆ±´ë²è¤Ø¤ÎÊç¶â³Û¤Ï7²¯40Ëü8,600±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·Ð²á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²£»³¤ÎÁö¤ë¡È°ÕÌ£¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°Ç¯¤Î¤ä¤¹»Ò¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßÊç¶â¡×¤Î»È¤¤Æ»¤À¡£²£»³¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼²ÈÄí¡¢ÉÏº¤²ÈÄí¤Ë¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡¢µï¾ì½ê»Ù±ç»ÜÀß¡¢³Ø½¬»Ù±ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î´óÉÕ¶â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡È¤½¤Î¸å¡É¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢CMÌÀ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢2009Ç¯¤ËÄÅ·Ú³¤¶®²£ÃÇ¡¢2011Ç¯¤Ë¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥íÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÕÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Î©ÌÚÁá³¨¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÀ»ú¼õ¸³¤ò·Ð¤¿½é¤á¤ÆÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¾ã¤¬¤¤¡¦¹ñÀÒ¡¦ÀÊÌ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬½»¤ß¤¿¤¤²È¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°Àî»á¤Ï¡ÖËèÇ¯ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¡È·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤â¶¯Ä´¡£2Ç¯Á°¤Î·ÏÎó¶É¤Ë¤ª¤±¤ë´óÉÕ¶âÃåÉþ»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»ÈÅÓ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ©ÌÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËºòÇ¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡ÈÌÜÅªÊÌÊç¶â¡É¤À¤¬¡¢¤³¤Î»Üºö¤¬ÈÖÁÈ¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤ç¤¦1Æü(21:00¡Á)¤Ë¤Ï¡¢²£»³¤Î·ãÁö¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÅÁ¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÆÃÈÖ¡Ø´°Á´Ì©Ãå!²£»³Íµ24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡Á»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï!¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°Êó¹ð¡Ù¤¬¡¢10·î26Æü(14:35¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª¤ÎÊç¶âÁí³Û¤ÎÊó¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤â´óÉÕ¶â¤Î»È¤ï¤ìÊý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¾åÅÄ¿¸Ìé¡õ±©Ä»¿µ°ì¤¬ÄË´¶¤·¤¿¡ÖÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À
²£»³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥´¡¼¥ë¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¹Í¤¨¤ä¶¶ø¤Î°ã¤¦¿Í¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤¬²þ¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿24»þ´Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£
Æ±¤¸¤¯Áí¹ç»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡¢ÌäÂê¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È°ã¤¦Â°À¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉÔÍ×ÏÀ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ä¿®ÍêÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
