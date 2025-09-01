サッカーJ1リーグは、30日（土）、31日（日）に第28節の10試合が行われました。

首位の京都サンガF.C.は、ファジアーノ岡山に5得点を奪う大勝で首位キープ。京都は5月31日FC東京戦から9戦負けなしでの4連勝。直近2試合は、9得点無失点と完璧な結果を手にしています。

柏レイソルはアビスパ福岡に逆転勝利で2位浮上。ヴィッセル神戸はJ1残留争いの横浜F・マリノスに勝利し3位浮上。両チームは勝ち点差『1』で首位京都を追いかけます。

その他の上位陣は鹿島アントラーズが清水エスパルスと引き分け。FC町田ゼルビアは、川崎フロンターレに5失点を喫し10試合ぶりの敗戦。サンフレッチェ広島はセレッソ大阪と引き分け。首位京都から6位広島までの勝ち点差は『4』です。

J1残留争いをする湘南ベルマーレは、前半に3得点を奪うもガンバ大阪に5失点を喫し逆転負け。残留圏の16位浮上とはなりませんでした。最下位のアルビレックス新潟は、最近9試合を8敗1分けの勝利なし。J1残留へ厳しい状況となっています。

【J1第28節結果】

◆横浜FC 0−0 東京V（ニッパツ三ツ沢球技場）

◆京都 5−0 岡山（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】ラファエル エリアス（前半15分、前半30分）原大智（前半20分）中野瑠馬（後半35分）奥川雅也（後半45+2分）

◆神戸 1−0 横浜FM（ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】武藤嘉紀（前半37分）

◆清水 1−1 鹿島（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】郄橋利樹（前半20分）【鹿島】植田直通（後半29分）

◆浦和 1− 0新潟（埼玉スタジアム2OO2）

得点【浦和】マテウス サヴィオ（前半30分）

◆柏 2−1 福岡（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】久保藤次郎（前半45+5分）瀬川祐輔（後半31分）【福岡】上島拓巳（前半34分）

◆川崎F 5−3 町田（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】伊藤達哉（前半20分）エリソン（前半45+4分、後半33分）宮城天（後半20分）マルシーニョ（後半45+10分）【町田】ナ サンホ（前半28分）下田北斗（前半36分）藤尾翔太（後半26分）

◆G大阪 5−4 湘南（レモンガススタジアム平塚）

得点【G大阪】福岡将太（前半40分）美藤倫（後半4分）中谷進之介（後半8分）ファン アラーノ（後半43分）山下諒也（後半45+7分）【湘南】二田理央（前半13分）平岡大陽（前半37分）小田裕太郎（前半45+4分）大岩一貴（後半45+10分）

◆名古屋 1−1 FC東京（豊田スタジアム）

得点【名古屋】佐藤瑶大（後半20分）【FC東京】遠藤渓太（後半37分）

◆C大阪 1−1 広島（ヨドコウ桜スタジアム）得点【C大阪】ルーカス フェルナンデス（前半35分）【広島】木下康介（後半27分）