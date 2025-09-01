サッカーJ2リーグは、30日（土）、31日（日）に第28節の10試合が開催されました。

首位水戸ホーリーホックは、終盤にレノファ山口FCに追いつかれ引き分けで、3試合勝利なし。2位ジェフユナイテッド千葉はヴァンフォーレ甲府に、3位V・ファーレン長崎は藤枝MYFCにそれぞれ逆転勝利。首位水戸との勝ち点差を『2』にまで縮めています。

4位から9位の徳島ヴォルティス、RB大宮アルディージャ、ベガルタ仙台、ジュビロ磐田、FC今治、サガン鳥栖の6クラブは今節勝利を挙げることはできず。3位と4位の勝ち点差は『3』に広がりました。現在J1プレーオフ昇格圏にいる6位仙台から9位鳥栖までの勝ち点差は『4』。J2は今節を終えて残りは10試合となっています。

【J2第28節結果】

◆札幌 1−0 大宮（大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】高嶺朋樹（前半45+2分）

◆水戸 2−2 山口（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】大森渚生（前半30分）渡邉新太（後半9分）【山口】有田稜（後半7分、後半45分）

◆熊本 1−0 富山（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【熊本】松岡瑠夢（前半33分）

◆山形 3−2 鳥栖（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】土居聖真（前半20分）氣田亮真（前半22分）岡本一真（前半25分）【鳥栖】山田寛人（前半45+2分）新川志音（後半34分）

◆千葉 2−1 甲府（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（前半25分）イサカ ゼイン（後半3分）【甲府】内藤大和（前半17分）

◆徳島 1−1 秋田（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】杉本太郎（前半36分）【秋田】飯泉涼矢（前半44分）

◆いわき 2−0 今治（アシックス里山スタジアム）

得点【いわき】深港壮一郎（前半44分）五十嵐聖己（後半7分）

◆長崎 2−1 藤枝（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】山口蛍（前半32分）マテウス ジェズス（後半30分）【藤枝】オウンゴール（前半9分）

◆愛媛 1−1 仙台（ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】前田椋介（前半17分）【仙台】山内日向汰（後半45分）

◆大分 0−0 磐田（クラサスドーム大分）