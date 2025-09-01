¡ÖÁ´Éô¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×½é½Ð¾ì¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡×
¡þ¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN 8-0¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´ (31Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä)
¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï2ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¤Ç½Ð¾ì¤·3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»ÒÁªÈ´¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ´°÷¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¹Ç°¤È¤«¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¸«½¬¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·³Ø¤ÖÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó(¾¾ºä)ÂçÊå¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸å¤í¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç(¾¾°æ)½¨´î¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ÆÁ´Éô¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½¨´î¤µ¤ó¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂçÊå¤âÂº·É¤·¤Æ¤¿¤·¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£