¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¿¼¤¹¤®¤¿
¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤ÀÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÌîËÜ ÌÀ»á¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤òÆÏ¤±¤Æ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¿ô¼°¡×¤òÀâ¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌîËÜ ÌÀ¡ØÍø±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê24¤Î¿ô¼° Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤òÂ¬¤ë
ÂåÉ½Åª¤Ê2¤Ä¤ÎÊýË¡
¡Ú¿ô¼°¡Û¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¡áÇ§ÃÎ¼Ô¿ô¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¿ô
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤É¤ì¤À¤±Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤Îå«¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç§ÃÎÅÙ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ´ººÊýË¡¤Ë¤Ï2ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¤Î¤¬¡Ö½õÀ®ÁÛµ¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îà»÷¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤»¤ë¤È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤µ¤Î½ç°Ì¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤¬¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï30¡ó°Ê²¼¤À¤ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¾õÂÖ¡¢70¡ó°Ê¾å¤À¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë