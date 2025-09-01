女優の吉永小百合（80）が出演するスキンケアブランド「五島の椿」の新テレビCM「吉永さんと、椿泡。」編がきょう9月1日から一部地域を除いて全国で放送される。長崎県五島列島の資源「椿」を生かして地域活性化を目指すプロジェクトの一環で、サポーターを務めているのが吉永だ。

新CMの楽曲には吉永が17歳の時にレコーディングした橋幸夫（82）とのデュエット曲「いつでも夢を」が使われている。1962年の第4回日本レコード大賞曲だ。

合わせてWEBでは吉永のスキンケアメソッドを公開。愛用している「椿酵母せっけん」の使い方や、いきいきと日々を送る秘けつを紹介している。

CM放送に当たり、吉永は「椿酵母せっけん」について「泡立ちがいいんですよね。他のものを使わずに、せっけんだけで大丈夫っていうことが多いですね。しっかり洗えて、その割にはツッパリ感がないので、とてもいいと思います」とアピール。

元気の秘けつを問われると「仕事を今も続けてるっていうことで、いろいろな方と触れ合って大事なことを教えてもらったりするって、そういうことも自分のかけがえのないものになっていると思います」「素敵なものに触れるっていうことは、とても大事だと思うんですね。例えば音楽もそうですし、自分の感動する映画に出会うこととか、そういうことはやっぱり大事なことだと思います」と答えている。

CMに「いつでも夢を」が使われたことに関しては「例えば色紙なんかにこう一言書いてくださいっていうと、『いつでも夢を』って書くんですけれども。歌もそれと同じように大切で、歌うチャンスはもちろんないですけれども、心の中では歌っているつもりです」と話した。

五島の椿公式LINE・オンラインショップでは「あなたの、いきいきとした日々」を応援する「いつでも夢をキャンペーン」を随時配信。さらに発売前の新商品「椿酵母オイルW」が入った特別な「五島の椿 スペシャルギフトボックスW」を期間限定、特別価格（通常1万円のところ税込8800円）での販売を始める。