元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生の連載がリニューアル＆パワーアップ！ 「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

9月前半は「整えることで運が育つ」とき。この時期は、お部屋をきれいに掃除したり、植物を飾ったり、「自宅をパワスポ化」すると運気が整い、明るく前向きに過ごせるでしょう。ただし今月は、“金属の星”が巡ることから、車や自転車による事故が多発しやすいので注意。体調面では、喉の不調が出やすいときなので外出後のうがいを習慣にして、早めのケアを心がけましょう。自分を大切にする習慣があなたを幸運に導いてくれますよ。

美容運

美容運を上げるには、乾燥ケアが大切な星周り。季節の変わり目は、肌トラブルが起きやすいので、新しいコスメに挑戦するより、なじみの化粧水やクリームを丁寧に重ねてたっぷり保湿してください。夜のスキンケアタイムには、フェイススチーマーで温かい蒸気を浴びて気持ちも潤わせるのがおすすめです。幸運を呼び込むカラーは、シルバー。アクセサリーに取り入れたり、シルバーラメのアイシャドウを選ぶと、透明感が増して美容運を後押ししてくれます。

金運・仕事運

9月前半は「収穫」のとき。今月はご縁やチャンスが舞い込みやすく、商売繁盛や金運アップの追い風が吹いています。この時期はチャンスを得やすい一方、気持ちの揺れから衝動買いしやすいので注意。ストレス解消のお買い物は控えめにして、後悔のない使い方を意識しましょう。おすすめはスキルアップなど「自分を磨く」ための投資です。ラッキーナンバーは「8」なので末尾が「8」のお札は使わずにお財布に入れておくと、金運を呼び込むお守りになりますよ。

家族・人間関係

人間関係で疲れていたあなた！ ようやくそのしがらみから解放され、心が軽くなっていく兆しが見えてきました。“切り替え”を促す星が巡るので、これまで無理に合わせていた関係に区切りをつけるチャンスが訪れています。この運気の流れに乗るコツは「やさしい言葉や思いやり」を持って大切な人達に接することです。家族との時間は、賑やかに食卓を囲むことが開運に結びつきます。旬の野菜や温かい料理を一緒に楽しむと、家族全員の運気も上昇していくでしょう。

蝦名先生の一言

先日、美容室に行ったとき「髪がバサバサで、このままだとハゲるよ」と言われました。ちょうど“乾燥の運気”だ！と思い出し、髪からも気が入るのに何てことだと反省……。そこでしっかりトリートメントをして、ケアグッズを買い込んでヘアから運気をたっぷり潤わせてきました。

お知らせ

＼最新の占い情報をLINEでお届け!!／

LINE公式アカウント「女性自身占い（@jisin-uranai）」の友だち追加はこちら