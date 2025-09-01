【9月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

魚座で満月を迎える9月7日は、心のデトックスが起こる星回り。抑えていた感情が溢れたり、過去の出来事がふと頭をよぎったりすことがありそう。執着や依存、不安な感情を手放せるときなので、自分の心に素直に向き合って。負の感情とともに、今まで手放せなかった物も手放せそうです。きっと心が晴れて新しい希望を見つけられるでしょう。

乙女座で新月を迎える9月22日は、新たな自分に目覚めるとき。理想の生活をイメージして、インテリアを新しくしたり、部屋の模様替えをしたりしましょう。特にキッチン回りを掃除すると金運アップに。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、楽しみながら堅実にお金を貯められる星回り。ピンチと感じても、創意工夫しながら節約を楽しめそう。お出かけや交際費での出費が重なりますが、お金をかけずに楽しめる出来事が多いでしょう。ボウリングやバッティングセンターなど、運動をする場所に行くと日頃のストレスも解放できて仲も深まります。健康面での急な出費がありそうですが、未来への投資と健康を考えるきっかけになるでしょう。

【火】の金運爆上げDAY

9月19日は欲しいものがすんなり手に入るかも。心をときめかせる服やアクセサリーの購入に良い日で、心の栄養剤になりそう。今月は照明の傘を外して埃を払うなど、一手間かけて掃除をするとお金の巡りが良くなるでしょう。リビングの照明の色を電球色に変えて温かみのある光の中で過ごすとさらに金運が上がります。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは獅子座。臨時収入を得られたり、人からプレゼントを受け取ったりと、嬉しいことが続く星回り。自分から挨拶することと、笑顔を意識して過ごすことで、あなたの魅力が輝いて嬉しいお誘いがあったり、思わぬ良い話が聞けたりするでしょう。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、ポイ活やアプリでお得な出来事が起こる星回り。使っていないポイントカードやアプリを整理すれば、忘れていたポイントや、期限近くのものを発見できそう。年内の期限のものや貯まったポイントは、思い切って欲しい物に使って自分へのご褒美にして。整理した後に、新しいアプリでお得なクーポンや情報を得られそう。ただし、情報に振り回されやすい時期ですから、SNSやネットニュースを見過ぎないように。

【風】の金運爆上げDAY

9月14日はネット通販でお得な買い物ができる日。ポイントを活用してお得に欲しかった物を購入できそう。今月は玄関の拭き掃除をすることで、金運が上がる時期です。なるべく物を置かないように整理して履いていない靴は下駄箱に収納しましょう。鈴など音の鳴るアイテムを家の鍵につけて金運を呼び込んで。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月金運はが良いのは水瓶座。人からお得な情報を聞けたり、専門家から勉強になる話を聞けたりするときです。人からの援助を受けられるときですから、お金の悩みは専門家に相談しましょう。ただし、9月下旬は良くない契約をしやすいので、カードローンやリボ払いなどには注意して。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、堅実にお金を貯められる星回り。今年の家計簿を振り返り、年末までの計画を立てて。安定した金運の時期ですから、計画的にお金を使えるでしょう。ただし、ストレス発散にお金を使わないように注意して。せっかくコツコツ貯めてきたお金を衝動的に使ってしまいそう。香りの良い入浴剤を入れてゆっくり湯船に浸かったり、ストレッチをして体をほぐして。スパやマッサージにお金を使うと心身ともに満足度が高いでしょう。

【水】の金運爆上げDAY

9月16日は家電やキッチン用品など、生活の質を上げてくれる物を購入すると良い日。デザインが気にいるものに出会えるでしょう。今月はいつも使っている財布や鞄の整理と手入れをすると良いとき。ピカピカに磨き、ほつれを直すことで金運を招きそう。家での置き場所も決めて、その場所も整理整頓しましょう。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蟹座。賢くお金を使うことができ、お金を学ぶ意欲も高まる星回り。資格取得などスキルアップのための出費は、良い結果に結びつきそう。気軽な気持ちで考える「こうなったらいいな」が叶いやすいので、理想をイメージしてみて。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、今ある幸せに目を向けると良い星回り。安定した金運ですから、不足に目を向けるよりも今ある豊かさに感謝して。お墓参りや神社仏閣に参拝して感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。今月下旬にお金や人生のことで問題が浮上して大きな出費があるかもしれませんが、親しい人がサポートしてくれるでしょう。豊かな心を持つことで冷静に対応できるので、問題が浮上しても焦らずにまずは状況を把握することを意識して。

【土】の金運爆上げDAY

9月30日は将来のために必要なお金やチャンスが舞い込む日。3年後どうなりたいかをイメージしておくと、ステップアップのための援助を受けられるでしょう。今月は普段開けることが少ない引き出しや押入れ、棚などを整理すると良い星回り。特に天袋など手の届きにくい場所の整理をして。眠っていたお宝アイテムを発見できるかもしれません。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月金運が良いのは乙女座。今までコツコツと努力してきたことが身を結び、下旬から大幅に金運が上がるでしょう。ただし、下旬まではお金に関する「なんとなくの不安」がつきまとうでしょう。深刻になりすぎないように注意。9月22日の新月で不安が一気に解消され、お金の悩みも答えが見つかって心が晴れるでしょう。