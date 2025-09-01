◇パ・リーグ ソフトバンク3―4ロッテ（2025年8月31日 ZOZOマリン）

特大の一発を幕張の夕焼け空に描いた。手痛い連敗の中、ソフトバンクは谷川原が光った。3点を追う6回1死からロッテ・小島の129キロのフォークを右越えに運ぶ2号ソロを放った。

「何とか逆転のきっかけをつくっていこうと入った。1点を返すことができてよかった」

出番は突然やってきた。先発マスクの嶺井が3回の守備中に1イニング2度の捕逸の“拙守”。4回先頭に代打で出場した。7月20日の西武戦（ベルーナドーム）で武内から本塁打を放って以来の一発だった。8月26日の楽天戦（弘前）では途中出場で2安打を放つなど少ないチャンスの中、存在感を出している。「せめて身長（1メートル74）を超えられるように頑張りたい」と話していた打率も・278まで上げてきた。

「守りからリズムをつくっていきたい」という意気込み通りに中継ぎ登板した木村光―上茶谷―大江の3投手を引っ張り、5イニング1失点に抑えるなどリード面でももり立てた。

今夏の甲子園は母校の豊橋中央（愛知）が初出場し、パワーをもらった。自身初の開幕マスクをかぶり、2軍降格も経験しながら6月20日に昇格してから1軍に定着。勝負の9月戦線でも光り輝く。