乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央“先輩・後輩”役でW主演 現実逃避コメディがドラマ化【ふたりエスケープ】
【モデルプレス＝2025/09/01】田口囁一氏原作の「ふたりエスケープ」（一迅社刊）がドラマ化決定（10月4日スタート／テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）。乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める。
岩本は「メンバーの冨里奈央ちゃんとふたりで主演を務めさせていただくことになりました。『先輩』は自分と重なる部分が多くあるので、そんな『先輩』を演じられること、とても嬉しく思います」と喜びをコメント。また、冨里は「いつも優しくて頼りになる蓮加さんに沢山助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました。監督やスタッフの皆さんも温かく見守ってくださって、現場は笑顔がいっぱいの素敵な時間でした！」と撮影を振り返っている。（modelpress編集部）
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり…。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る “現実逃避”コメディドラマとなっている。また、本作は原作者で音楽家としても知られる田口氏が劇伴を担当し、ドラマの世界観を彩る。
◆岩本蓮加コメント
メンバーの冨里奈央ちゃんとふたりで主演を務めさせていただくことになりました。「先輩」は自分と重なる部分が多くあるので、そんな「先輩」を演じられること、とても嬉しく思います。この作品はどこを切り取っても温かく、クスッと笑えて、でも少し考えさせられるような場面もあったり、どんな方でも楽しく観ていただけるかなと思います。奈央と私のコンビネーションにも注目です！観てくださる方々に少しでも癒しをお届けできたらなと思います。
◆冨里奈央コメント
この度、岩本蓮加さんと一緒に主演を務めさせていただくことになりました、乃木坂46の冨里奈央です。いつも優しくて頼りになる蓮加さんに沢山助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました。監督やスタッフの皆さんも温かく見守ってくださって、現場は笑顔がいっぱいの素敵な時間でした！観てくださる皆さんにも、きっとほっこり幸せな気持ちになっていただける作品になったと思います。ぜひご覧ください！！
◆原作：田口囁一氏コメント
初めてのドラマ化でドキドキでしたが、関係者みなさんが愛情を持って作って下さってるのが伝わってきて今はワクワクしてます。岩本蓮加さん・冨里奈央さん演じる先輩後輩の可愛い暮らしをぜひ一緒に覗いてみてください！劇伴も聴いてね！
◆あらすじ
可愛いが取り柄の無職の先輩（岩本）といつも〆切に追われている漫画家の後輩（冨里）が送る現実逃避型コメディ。2人が創意工夫をこらして様々な現実逃避を楽しむ姿を覗き見たり、時には応援したくなったり。そして今日もふたりの現実逃避の日々は過ぎて行くのだった。
