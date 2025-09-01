「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

記念すべき第１回覇者は６番人気のキャンディード。１番人気に推されたスターアニスとの激しいたたき合いを制し、初代王者の座に君臨した。

道中は中団から飛ばす先行勢を見る形。十分な手応えを残したまま直線を迎えると、先に抜け出したライバルとラスト１Ｆ地点からマッチレースに。なかなか抜け出せなかったが、最後に首をのぞかせたところがフィニッシュラインだった。

１分１９秒４の２歳レコードでＶに導いた北村友はこの日、９鞍に騎乗して３、３、３、１、１、４、１、１、２着と絶好調。殊勲の鞍上は「４角を迎える時には十分手応えがあったし、もっと楽にかわせると思っていた」と振り返る。その原因に気性面を挙げ、「調教の時から気の悪さを見せていて、その辺がすぐに抜け出せなかったところ。悪さが改善され、落ち着きのあるなかでいい方に行けば」と今後の成長に期待した。

管理する松下師は「２歳にしては完成度が高いですね」と笑顔。次走は明言を避けたが、「ジョッキーはきょうの感じならマイルも大丈夫と言っていました」と、今後の展望が開ける一戦に手応えをにじませた。暮れの大一番を視界にとらえた若駒は、まだ見ぬ景色を求めて走り続ける。