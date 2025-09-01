◇イングランド・プレミアリーグ第3節 マンチェスターC1ー2ブライトン（2025年8月31日 ブライトン）

マンチェスター・シティーは8月31日、敵地ブライトン戦で1ー2と逆転負け。開幕3戦目にして2敗を喫したのは04ー05シーズン以来という悪い滑り出しとなり、グアルディオラ監督は「少し時間を下さい。まだたった3試合が終わっただけですから」と気持ちを切り替えた。

試合は序盤からペースを握り前半34分にFWハーランドが先制ゴール。リードを奪ったが後半22にPKを献上。同点に追いつかれると、同44分にMF三笘からのパスを受けたFWグルダに決勝ゴールを奪われ痛恨の逆転負けを喫した。

グアルディオラ監督は試合後「相手が同点ゴールを挙げた瞬間、試合の流れが変わった。ゴール前まで我々は非常に良いプレーをしていたし、チャンスもあったし、良い試合をしていた。しかし残念ながら、それをものにすることはできなかった」と肩を落とした。

英BBC放送によるとプレミアリーグ開幕3試合2敗し、そこから立ち直って優勝したことがあるのは過去1チームのみ。「シティーファンの皆さん、どうか目をそらして下さい。その1チームとは92ー93シーズンのマンチェスター・ユナイテッドでした」と紹介した。

そうした報道の影響もあり、グアルディオラ監督はタイトル争いについてどう考えているか問われると「少し時間を下さい。まだたった3試合が終わっただけですから」とコメント。代表戦ウィーク明けに反転攻勢したいと前を向いていた。