「新車欲しかったが100万超えると払えない」ボロボロの車に乗り続けた女性、10年ローンでつかんだ幸せ

地方に住んでいると、車は生活必需品だ。しかし、買い替えるとなると大きな出費となり、お金も気合も必要だろう。投稿を寄せた50代女性（愛知県）は、

「ボロボロの古い、オイルが漏れてクーラーは効かない、そんな車に乗っていました」

と打ち明ける。よく車検が通ったものだとそちらの方が感心するが、車検前の状況だろうか。そんな女性がついに車を購入したという。（文：西荻西子）

「今は、すごく満足ですね〜クーラーも効くし」

夏場にクーラーが効かないのは、今では命に関わる大問題だ。買い替えようにもこれまではローンの審査が通らず、半ばあきらめていた。しかし、さすがに「もういい加減車替えたい」とダメ元で申請したローンが通った。

「ローンが通った事がすごく不思議」としながらも、中古車を購入したことを語る。

「新車買いたかったんですが100万超えると払えないので」

身の丈に合った額の買い物をしたようで、何とか通ったローン。ようやく手に入れた愛車に、女性の喜びもひとしおだ。

「中古だけど走行距離短くて、しかもまだ新しい車を買いました」「今は、すごく満足ですね〜クーラーも効くし」

その反面、「（ローンを）十年は払わないといけないので大変ですが」と手放しでは喜べない様子。それでも、「仕事頑張ろって思いました」と前向きに明かした。

