「お前がいても変わらない」新人時代に言われてショック…かと思いきや、ポジティブ変換した女性

新入社員の頃は、上司や先輩からの何気ない一言に傷ついたり、逆に開き直ったりした経験がある人もいるだろう。投稿を寄せた東京都の30代女性（Web・インターネット・ゲーム／年収300万円）は、新人時代の忘れられない出来事を振り返った。（文：長田コウ）

有給休暇を取得する際、女性は上司に「明日有休頂きます。ご迷惑おかけしてすみません」と伝えた。すると、上司から信じられない言葉が返ってきたのだ。

「迷惑もなにも、お前がいても変わらないから」

「じゃあバンバン有休使おうー！」とポジティブに変換

当時、女性は戦力になっていない新卒だという自覚もあったのだろう。「そっかー！そうだよなー！」と半分ショックを受けながらも、半分は納得してしまったという。

もちろん有給休暇の取得は労働者の権利であり、迷惑をかけるなどと恐縮する必要はない。上司も、それを踏まえた軽口のつもりだったのかもしれない。

ただ、職場の雰囲気や人によっては、新人の存在価値を軽視する冷たい言葉、パワハラのように受け取られてもおかしくない。

女性の場合はポジティブに変換できたのでよかったが、この一件は意外な転機となったようだ。

「じゃあいてもいなくても変わらないならバンバン有休使おうー！と思いました」

上司もこの何気ない一言が、結果的に新人の休みやすさに繋がるとは思ってもみなかったに違いない。

※キャリコネニュースでは「上司・先輩の忘れられない名言（迷言）集」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/XO7PUW3F