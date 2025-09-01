オシャレすぎないのがイイ！！【40・50代】に推したい「ボブ」見つけた♡

自然体の心地よさを求める40・50代に、肩の力を抜いてこなれ感を楽しめそうな「ボブ」をご紹介します。派手すぎず地味にならない絶妙なバランスで、日常に馴染みやすく、若々しい印象に導いてくれるはず。大人女性も挑戦しやすい“オシャレすぎない”ボブスタイルを早速チェックしていきましょう。

透明感のあるミニボブ

すっきりとした首元が爽やかなミニボブ。着ている洋服の襟のデザインやネックレスが映えるヘアスタイルなので、毎日の服装選びまで楽しくなりそう。暗めのトーンですが、透明感のあるカラーが軽やかさを演出しているのがポイント。ナチュラルでありながら、垢抜けた雰囲気に仕上がっています。

立体感を演出できる細ハイライト × ボブ

こちらは、細かなハイライトで立体感を演出したボブスタイル。ハイライトを入れることで、気になる白髪をナチュラルにぼかしてくれるところも、40・50代に推したいポイント。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「上品で都会的なハイライトカラー」とコメント。ボブの洗練度をアップさせたい人にもぴったりです。

毛先の動きがナチュラルなボブウルフ

こちらは、ヘアスタイリストの@miiika241さんが、「短くボブウルフ」と紹介しているヘアスタイル。程よくレイヤーを入れたボブウルフは、髪にナチュラルな動きをプラスできそうです。トップのボリューム感と首元のくびれがメリハリを演出し、頭の形がキレイに見えるかも。

ニュアンス感のあるラフなボブ

こちらのボブスタイルは、ナチュラルな毛流れが柔らかな雰囲気。明るめのカラーを組み合わせてこなれた印象に仕上げています。ニュアンス感のあるボブなので、ラフなヘアスタイルを求める人にぴったり。スタイリングによってフェミニンにもカジュアルにも楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri