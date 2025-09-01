松山油脂は、Mマークシリーズのヘアリンス「アミノ酸さらさらリンス」と「アミノ酸ボリュームリンス」を2025年9月17日(水)に新発売。

松山油脂「アミノ酸さらさらリンス／アミノ酸ボリュームリンス」

製品名 ： ・アミノ酸せっけんシャンプー 380mL 1,188円

／詰替用 370mL 1,056円

・ローズマリーのアミノ酸せっけんシャンプー 380mL 1,287円

／詰替用 370mL 1,155円

・アミノ酸さらさらリンス 380mL 1,188円

／詰替用 370mL 1,056円

・ローズマリーのアミノ酸さらさらリンス 380mL 1,287円

／詰替用 370mL 1,155円

・アミノ酸ボリュームリンス 380mL 1,188円

／詰替用 370mL 1,056円

・ローズマリーのアミノ酸ボリュームリンス 380mL 1,287円

／詰替用 370mL 1,155円

※価格はすべて税込表示です。

成分 ： パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 ： 2025年9月17日(水)メーカー出荷

松山油脂は、Mマークシリーズのヘアリンス「アミノ酸さらさらリンス」と「アミノ酸ボリュームリンス」を2025年9月17日(水)に新発売します。

髪の中和という従来の石けんシャンプー用リンスの働きに、「髪をまとめる」「ハリを与える」という作用を加えた、髪の悩みに寄り添う処方です。

石けんシャンプーは弱アルカリ性。

地肌をすっきり爽快に洗い上げますが、一時的に髪のキューティクルを開き、きしみ・ごわつきの原因となります。

しかし、「キューティクルが開いた状態なら、成分が吸着・浸透しやすくなるのでは？」と着想し、新たな石けんシャンプー用リンスの開発に着手しました。

「アミノ酸さらさらリンス」には、キューティクルに吸着して髪の表面をなめらかにする、加水分解コメタンパクを配合。

また、エモリエント成分ホホバ油が、髪の内部からの水分蒸発を防ぎ、しっとりとまとまる髪に仕上げます。

「アミノ酸ボリュームリンス」には、髪に吸着して保護膜をつくる、加水分解エンドウタンパクを配合しています。

やせ細りパサついた髪にハリとコシを与え、石けんシャンプー後のボリュームを保ちます。

新しいリンスは、さらさらとボリューム、香りの有無を組み合わせて4種類。

香りはローズマリーとパチョリ、2種類の天然精油をブレンドした、深みのあるハーブの香りです。

同時に、既存の「ローズマリーのアミノ酸せっけんシャンプー」の香りも、ローズマリー・パチョリの組み合わせに変更しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 髪の表面をなめらかにする、加水分解コメタンパク配合！松山油脂「アミノ酸さらさらリンス／アミノ酸ボリュームリンス」 appeared first on Dtimes.