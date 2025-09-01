ちょっと飲みたい気分の日にぴったり！ヤマダフーズ「ちょいつま納豆(醤油味)」

ヤマダフーズは、新商品「ちょいつま納豆(醤油味)」を2025年9月1日より販売中です。

ヤマダフーズ「ちょいつま納豆(醤油味)」

内容量 ： 18g(個包装込み)

サイズ ： 幅140×奥行80×高さ180(mm)

JANコード ： 4901118011628

販売売価 ： オープン

賞味期限 ： 13ケ月

保存方法 ： 常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日： 2025年9月1日

販売地域 ： 東北、関東、関西、他

販売店 ： スーパー・量販店・その他

ヤマダフーズ「ちょいつま納豆(醤油味)」は素材と美味しさにこだわった納豆スナックです。

働く女性のリラックスタイムに、ちょっと飲みたい気分の日のビールに合う納豆スナックをイメージして開発されました。

秋田県産大豆で作った納豆をフリーズドライし、そのままつまんで食べられる醤油味に仕上がっています。

納豆の風味をしっかり楽しむことができるよう、大粒納豆を使用しています。

ナッツとカナッペにアレンジも楽しめます☆

