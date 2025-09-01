10年以上、田舎で一人暮らしだった母に『寄り添い続けてくれた猫』……大きな愛情に「動物の愛って凄い」「涙がこぼれ落ちた」と感動の声続出
1匹の猫が示した大きな愛情が24.6万再生されています。10年間、飼い主に寄り添い続けた猫の姿を見た視聴者からは「とっても、優しいニャンコちゃん」「猫って尊いですね」と感動のコメントが寄せられています。
お父さまが亡くなりお母さまはひとりに
Instagramアカウント「猫と暮らす主婦の記録」に投稿されたのは、投稿主さんのお母さまに優しく寄り添う黒猫の「マルちゃん」の姿。マルちゃんは、お父さまが亡くなられたあと、田舎でのひとり暮らしは寂しいからと招き入れられた猫だったそうです。
それから10年以上、マルちゃんはお母さまのうしろをついて歩き、夜は一緒に眠ったといいます。お父さまが亡くなられたばかりで落ち込んでいたお母さまの気持ちを汲んだのか、いつも優しく寄り添ってくれたのだとか。
マルちゃんの存在がお母さまを笑顔に
マルちゃんがそばにいてくれるようになり、お母さまが笑顔を見せることが増えたといいます。名前を呼べば来てくれるマルちゃんの存在が、お母さまの支えになったのでしょう。マルちゃんは人の心を理解する優しい猫ちゃんだったのだと思います。
それから数年が経ち、お母さまに病気が見つかったそうです。その後ももちろん、マルちゃんはお母さまを見守り続けたのだとか。マルちゃんの存在は、お母さまの不安を取り除く力になったことでしょう。
そして、お母さまは冬に亡くなられたとのこと。
マルちゃんは娘さんのもとへ
残されたマルちゃんは、投稿主である娘さんのもとへ。おうちへやってきた日は隠れて出てこなかったそうですが、2日目からはなでさせてくれるようになったといいます。
3日目には出てきてくれるようになり、今では投稿主さんご夫婦と他の5匹の猫たちとともに幸せに過ごしているそうです。
お母さまとののんびりした暮らしとは違い、たくさんの猫たちに囲まれたにぎやかな生活が始まりました。
マルちゃんの新生活を見守る視聴者からは「きっと、お母さまは、マルちゃんを娘さんに託すことができて、喜んでいらっしゃると思います」「母娘だと少し匂いとかも似ているのかもしれませんね」と、温かいコメントが届いています。マルちゃんが心穏やかに過ごせますように。
Instagramアカウント「猫と暮らす主婦の記録」では、マルちゃんのその後の様子も見られますよ。
写真・動画提供：Instagramアカウント「猫と暮らす主婦の記録」さま
執筆：忍野あまね
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。