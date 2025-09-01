阪神５―４巨人（セ・リーグ＝３１日）――阪神が逆転勝ち。

２点を追う七回、中野、森下、佐藤輝の連続適時長打で４点を奪った。巨人は中川が踏ん張れず、九回に１点差まで迫ったものの及ばなかった。

甲子園でレギュラーシーズン最後の阪神戦も、終盤にもつれた末に競り負けた。才木を攻め立てて逆転したのもつかの間、プレーに緻密（ちみつ）さを欠き、つかみかけていた白星を手放した。

３点を挙げて逆転した直後の七回だ。３番手の中川が二死一塁からつかまった。近本に初球を左翼線二塁打とされ、二、三塁。中野は簡単に追い込んだが、３球目のフォークボールが甘くなった。「絶対にボールにしないといけないカウントだった」と中川。飛びついた中堅のオコエが捕球できず適時二塁打となり、２者が生還して同点。森下の適時三塁打で勝ち越されると、佐藤輝が高々と打ち上げた打球を、右翼の中山が目測を誤って適時二塁打とされ、この回４点目を献上。悔いの残るプレーが重なり、主導権を明け渡した。

２９日の今カード初戦後、阿部監督は勝利したにもかかわらず、キャベッジが見せた走塁での隙を挙げ、「細かいことがやっぱり大事。それができてなくて、この惨敗の仕方をしている」と話した。念頭にあったのは、シーズンを通して苦戦続きの阪神との差だった。

実際、紙一重を上回れていない。阪神との全２４戦のうち、３点差以内の接戦は実に１８試合に上り、７勝１１敗。対戦成績はあと１戦を残して、７勝１７敗となった。

前日に続く１点差での敗戦。首位阪神とのゲーム差は、今季最大の１６に広がった。阿部監督が、かねて口にしてきた「当たり前のプレー」を重ねていかないかぎり、ライバルとの差は広がっていくばかりだ。（平山一有）

巨人・阿部監督「勝たせてあげられませんでした。すみません」