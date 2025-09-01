『呼び出し先生タナカ』新企画“音楽No.1決定戦”が始動 伊礼彼方、EXILE NESMITH、ハラミちゃん、徳永ゆうきらが登場
フジテレビ系バラエティー番組『呼び出し先生タナカ』（毎週月曜 後7：00）は1日、新企画「音楽No.１決定戦」を放送する。各ジャンルの看板を背負った音楽のプロフェッショナル7人が、優勝をかけて競い合う。果たして、音楽No.１決定戦の優勝に輝くのは誰だ。
【番組カット】まさかのコラボを披露したハラミちゃん＆ほいけんた
今回タナカ先生に呼び出されたのは、ミュージカル俳優の伊礼彼方、J-POP代表のEXILE NESMITH、演歌界から若手ホープの徳永ゆうき、チャンネル登録者数220万人を超えるピアニストYouTuber・ハラミちゃん、ミュージシャンやDJとしても活躍する音楽マニア・ふかわりょう、絶対音感を持つモノマネ芸人・ほいけんたの、各ジャンルを代表する音楽のプロたち。伊礼、EXILE NESMITH、ハラミちゃん、ほいけんたは番組初参戦だ。
クイズ番組初出演となるハラミちゃんは、「めっちゃ出たかった番組なのでうれしいです！頑張りたい！」と意気込みを語った。また、番組おなじみのメンバー、島太星（NORD）、やす子、ゆうちゃみも見守る中、おば科の村重杏奈がアイドル代表として音楽のプロたちとともに、優勝争いへ。爪痕を残すことができるのか。
挑むテストはヒット曲にまつわる知られざる法則を問題にした「名曲！ヒットの秘密テスト」、楽器メーカー・ヤマハ本社から新常識クイズを出題する「知りたがリスト・島の新常識テスト」と、日常生活の中で一度は耳にしたことがある生活音を聞き分ける「生活音サバイバルテスト」の３つ。１時間目の「名曲！ヒットの秘密テスト」では、誰もが一度は聞いたことのあるヒット曲がなぜヒットしたのか、その理由や知られざる法則を元にクイズが出題される。さらに今回は音楽のプロたちが登場ということで、豪華なコラボレーションが実現。ピアニスト・ハラミちゃんの伴奏で伊礼、徳永、ほいけんたがクイズに出題されたあのヒット曲を熱唱。なかなか見られない貴重なコラボレーションに、村重も「すごい！FNS（歌謡祭）だ！」と目を輝かせた。
