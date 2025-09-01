乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央、連ドラ『ふたりエスケープ』W主演決定 “かわいいが取り柄の無職”と“限界漫画家”役に挑戦【コメントあり】
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央が、ドラマ『ふたりエスケープ』で主演を務めることが決定した。テレビ大阪で10月4日から毎週土曜深夜0時55分より、テレビ愛知では同日深夜2時15分より放送する。
【写真】ビジュ最高です…！”可愛いが取り柄の無職”を演じる岩本蓮加
原作は田口囁一氏の『ふたりエスケープ』（一迅社刊）で、かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。冨里は本作が地上波ドラマ初出演にして初主演作となる。
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり…。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「かわいいが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る。
また、本作は原作者で音楽家としても知られる田口氏が劇伴を担当し、ドラマの世界観を彩る。
■先輩役：岩本蓮加（乃木坂46）
メンバーの冨里奈央ちゃんとふたりで主演を務めさせていただくことになりました。「先輩」は自分と重なる部分が多くあるので、そんな「先輩」を演じられること、とてもうれしく思います。この作品はどこを切り取っても温かく、クスッと笑えて、でも少し考えさせられるような場面もあったり、どんな方でも楽しく観ていただけるかなと思います。奈央と私のコンビネーションにも注目です！観てくださる方々に少しでも癒しをお届けできたらなと思います。
■後輩役：冨里奈央（乃木坂46）
この度、岩本蓮加さんと一緒に主演を務めさせていただくことになりました、乃木坂46の冨里奈央です。いつも優しくて頼りになる蓮加さんにたくさん助けていただきながら、楽しく撮影に臨むことができました。監督やスタッフの皆さんも温かく見守ってくださって、現場は笑顔がいっぱいのすてきな時間でした！観てくださる皆さんにも、きっとほっこり幸せな気持ちになっていただける作品になったと思います。ぜひご覧ください!!
