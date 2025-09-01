吉永小百合「年齢なりにいきいきと」元気の秘けつは“新しい発見”と“素敵な出会い”
俳優の吉永小百合が、長崎・五島列島の椿から生まれた自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新TVCM「吉永さんと、椿泡。」に出演。これにあわせ、自身の元気の秘訣について語った。
【動画】新TVCMとWEB特別コンテンツ
吉永は「体を動かして気持ちをアップさせること。そして、この年齢になっても仕事を続けていることで、たくさんの方と触れ合い、大事なことを教えていただける。それが自分にとってかけがえのない財産になっています」と話す。
日々の生活についても「毎日新しい発見がありますし、とにかく“いきいきとした生活”をしたいといつも思っています。その年齢なりにいきいきとしていけばいいんです」と自然体の前向きさをのぞかせた。
さらに、「素敵なものに触れることはとても大事」と強調。「音楽もそうですし、自分が感動する映画に出会うことも大切だと思います」と、日常の中で感動を大切にする姿勢を明かしている。
愛用中の「椿酵母せっけん」については「ネットを使わなくても十分に泡立ちがいいんですよね。肌をこすらず、やわらかく押し当てるようにして使っていますが、しっかり洗えて、その割にはツッパリ感がない」と使用感を語った。
新TVCMでは、吉永が17歳のときにレコーディングした名曲「いつでも夢を」を使用。「色紙に一言書いてくださいと言われると、『いつでも夢を』と書くんです。歌もそれと同じように大切で、歌うチャンスはもちろんありませんが、心の中では歌っています」と微笑む。
WEBコンテンツ「吉永小百合さんスキンケアメソッド」も同時公開。吉永が愛用する「椿酵母せっけん」の使い方や、いきいきとした日々を送る秘けつが紹介されている。
新TVCM「吉永さんと、椿泡。」は9月1日より全国放送（一部地域を除く）。
