吉永小百合（80）が出演する自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新テレビCM「吉永さんと、椿泡。」が、9月1日から全国（一部地域を除く）で放送を開始する。

さらに、ウェブコンテンツ「吉永小百合さんスキンケアメソッド」も公開し、銀幕を輝かせ続けてきた美肌の“極意”として、愛用する「椿酵母せっけん」の使い方や、いきいきとした日々を送る秘訣（ひけつ）を明かした。

CMは、吉永がお気に入りの「椿酵母せっけん」を日常の中で愛用する姿を描く。その魅力を「このせっけん、ちゃんと椿の形をして、それだけでうれしくなってしまいます。泡立ちが素晴らしくて、洗顔後も突っ張らず、しっとり…」と、自身の言葉で丁寧に語る。五島の椿の生命力、自然の力が詰まった、椿酵母せっけんの濃密で、ふわふわな「椿泡」が、肌と日々の暮らしに、いきいきとした潤いをもたらす。

吉永は「吉永小百合さんスキンケアメソッド」の中で、日頃どのように「椿酵母せっけん」を使っているかと聞かれ「ネットね、あれを使わなくても十分に泡立ちがいいんですよね。だから、急いでいる時は使わないこともありますけれども、肌をこすらないで、やわらかく押し当てるようにして使っていますけれども」と説明。その上で「とてもいいので、あんまり他のものを使わずに、せっけんだけで大丈夫っていうことが多いですね。しっかり洗えて、その割にはツッパリ感がないので、とてもいいと思います」と、基本的には「椿酵母せっけん」だけで洗顔していると明かした。

元気の秘訣（ひけつ）については「元気をもらえること。やはり、そうやって体を動かして気持ちをアップされるということと、この年齢になりましたけれども、仕事を今も続けてるっていうことで、いろいろな方と触れ合って大事なことを教えてもらったりするって、そういうことも、自分のかけがえのないものになっていると思います」と、現役で居続けていることの大切さを強調した。「毎日、毎日、新しい発見があったりしますし、とにかく生き生きとした生活をしたいっていうことを、いつも思っています。その年なりにいきいきとしていけばいいと思うんですね」と、各年代に応じて、それぞれに生き生きとした生き方があるとも指摘。「すてきなものに触れるっていうことは、とても大事だと思うんですね。例えば音楽もそうですし。自分の感動する映画に出会うこととか、そういうことはやっぱり大事なことだと思います」と語った。

吉永は、自身124本目となる映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の公開を10月31日に控える。女性として初めて世界最高峰のエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの生涯を元に描く作品で、劇中では田部井さんを元にした多部純子を演じる。撮影時は79歳だったが、演じた純子のモデルとなった田部井さんにならい、耳にピアスの穴を開けたとことを、今年5月に都内で行われた完成報告会見で明かしたことも話題となった。純子の青年期を、のん（32）が、佐藤浩市（64）が、田部井さんの夫政伸さんをモデルにした夫の正明、正明の青年期を工藤阿須加（34）が演じる。