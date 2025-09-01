NGT48杉本萌（20）がこのほど、食生活アドバイザーの資格を取得した。

食や健康について専門知識を持ち、健康管理や食育、食品販売など、よりよい食生活を送るための提案をするもの。「食べることも、作ることも好き。健康的な食生活を送られるようにと思って取った」と取得の理由を話した。

6月に、消費者の立場で食生活改善を目的とする3級と、それに加えて食を提供するビジネス的な視点を必要とする2級を受験し、どちらも合格。3級は100点満点（60点以上合格）で86点、2級は123点満点（74点以上合格）で96点。この時の合格率は3級が63％、2級が31％だった。

約400ページの問題集を購入して毎日勉強。試験1週間前は1日7時間、テキストと向き合った。レッスンや公演がある時も。出かける前と帰宅後に1時間ずつ勉強した。「食そのものだけかと思っていたら、飲食店経営の基礎知識のような内容もあって、難しかったです」。

自身の食生活のために取得したが、「子ども食堂などのお役に立てるなら」と、社会貢献も意識している。また「食リポなどに生かせれば。この食材にはこういう効果があります、とか」とアイドル活動にも活用するつもりだ。メンバーの喜多花恵（21）がフルマラソン出場を目指してトレーニング中。「花恵のサポートもしたい。タラに季節の野菜を添えたホイル焼きとか、作ってあげようかな」とアイデアを明かした。

【斎藤慎一郎】

◆杉本萌（すぎもと・もえ）2005年（平17）7月17日生まれ、長野県出身。22年6月に3期生として加入。同年11月に劇場公演デビュー。23年12月に正規メンバーに昇格。24年8月発売の10枚目シングル「一瞬の花火」で、表題曲での初の少人数選抜入り。趣味は空の写真撮影、音楽鑑賞など。

◆食生活アドバイザー 食と健康についての専門知識を擁し、提案、アドバイスをする民間資格。栄養、健康、衛生面、食文化、食事マナーなどの知識を身に付け、飲食店、スーパー、介護、福祉施設などで役立てられる。試験は年2回。3級と2級があり、同時受験も可能。平均合格率は3級が約65％、2級が約40％。