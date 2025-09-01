少し先に楽しいことが待っていると、「これを乗り越えれば」と、いつも以上に目の前のことにもやる気がわくものだ。

Number_iの2ndフルアルバム『No.Ⅱ』の発売が迫ってきた。リリース日の9月22日を心待ちにしているファンも多いのではないだろうか。

『No.Ⅱ』には、5月にリリースされた2ndシングルの表題曲「GOD_i」をはじめとした楽曲が収録される。解禁されている収録曲の一覧を見ると、今作ではHIPHOPのアルバムなどでよく見られるスキットも含まれるようで、アルバム全体を通して聴くことを楽しめる作品に仕上がっていそうだ。

昨年リリースされた1stフルアルバム『No.Ⅰ』に続き、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太それぞれのソロ楽曲が収録されているのもポイントだろう。前作と異なるのは、ソロ楽曲が各メンバーのセルフプロデュースになっている点だ。平野による「BON」、神宮寺による「INZM」、岸による「GOD_i」をはじめ、シングルのカップリングやアルバム曲も含めて、Number_iはこれまでにもメンバー自身がグループの楽曲をプロデュースしてきた。

そのなかで――これは個人的な感想にもなるのが――なんとなくだが、メンバーごとのプロデュースの性格が見えてきた印象もある。発表されている楽曲タイトルや過去のプロデュース作品のカラーを踏まえて、どんな楽曲なのか予想しながら聴ける日を待つのもいいかもしれない。とはいえ、Number_iのこと。予想とはいい意味で裏切られそうでもあるが、それもまた楽しみなのだ。

アルバムから8月11日に先行配信されたのが、「未確認領域」だ。タイトルの通り、未知なる場所へと向かうような意志が感じられる楽曲で、リリースに際してはふたつの新たな試みも見られた。ひとつは、リリースの1カ月前にSNS上で音源の一部が一足早く解禁されたこと。もうひとつは、楽曲を使用してオリジナル動画を制作するショート動画コンテスト『“ABOVE YOUR REGION” Challenge』が開催されたことである。「未確認領域」という楽曲だけでなく、こうした類を見ない施策からも、Number_iがこれからも新しいことを取り入れながら私たちを驚かせてくれることを予感させた。

そんな「未確認領域」は、配信リリース前後に『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）、『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）、『NHK MUSIC SPECIAL Number_i ～唯一無二の挑戦 世界へ～』（NHK総合）にて披露された。アルバムリリース前後には、また再び音楽番組などでパフォーマンスも見られるかもしれない。また、「GOD_i」や「未確認領域」のリリース時には、YouTubeやTikTokにて生配信も行われた。そんなふうに、テレビ番組でのパフォーマンスに加えて、メンバーとリアルタイムでアルバム発売を祝える機会が訪れることにも期待してしまうのだ。

直近ではもうひとつ、アルバムリリースからちょうど1週間後の9月29日は、岸の誕生日でもある。昨年の誕生日当日は、個人のアカウントから初のInstagram Live（インスタライブ）を行っていた岸。途中で部屋を移動すると、向かった先では平野と神宮寺が彼を祝うためにお寿司を用意して待っているというサプライズもあった。

岸にとって、Number_iを結成してから訪れる2度目の誕生日。そして、今年は30歳を迎える節目の年でもある。

自身が表紙を飾った雑誌『Numéro TOKYO』10月号特装版増刊（扶桑社）では、「20代をまだまだ味わい尽くせてないのに、気づけば終わりが見えてきている。でも、『じゃあ、やり残したことがあるか？』って言われたら、そうでもない」「10代の自分が思い描いていた夢を超えるようなことが、20代では叶えられたし、一方でできなかったことももちろんある」と、30代を目前にした心境も語っていた。おそらく、自分が今できることをやり切った20代だったのだろうし、充実した日々を過ごせたことがその言葉から伝わってくる。一方で、まだまだ叶えたいことも多くあるのだろう。今は、20代ラストの残り約1カ月を存分に楽しんでほしいと願う。

思えば、前アルバムの『No.I』も2024年9月23日のリリースであり、今作の『No.Ⅱ』はおよそ1年後に届けられることとなる。それを踏まえると、毎年9月には新しい作品が待っているのでは――。そんことを期待してしまう。“お楽しみ”の日がやってくるまでもう少し。2ndフルアルバム『No.Ⅱ』のリリース、岸の誕生日と、今年もイベント尽くしの9月が幕を開けた。

（文＝かなざわまゆ）