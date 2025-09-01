◆米大リーグ ホワイトソックス３―２ヤンキース（３１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２戦連発の４３号ソロを放つなどあと三塁打が出ればサイクル安打という５打数３安打１打点の活躍を見せたが、ヤンキースは逆転負けを喫した。

初回１死走者なしのジャッジの１打席目。先発左腕・ペレスに２球で追い込まれたジャッジだったが、３球目の甘く入ったカットボールを捉えると、中堅左へ、打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）、打球角度２１度、飛距離４２６フィート（約１３０メートル）という特大弾を放った。２試合連続弾は４３号ソロ。敵地ながら大きく盛り上がった。通算３５８本塁打は、ヤンキースの球団歴代５位タイともなった。

ジャッジは前日８月３０日（同３１日）の同カードでも同じように中堅左へ３試合ぶりの本塁打となる４２号を打球速度１１１・０マイル（約１７８・６キロ）、打球角度２５度、飛距離４２９フィート（約１３１メートル）で放っていた。

３回２死走者なしの２打席目には中堅フェンス直撃の二塁打。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ドジャースタジアムなど３０球団の本拠地球場のうち１５球場であれば本塁打となった当たりだった。５回２死走者なしの３打席目も初球に反応して右前安打。サイクル安打に三塁打を残すのみとリーチをかけた。同点の７回２死一塁の４打席目は二飛。１点を追う９回１死一塁の５打席目は、中飛に倒れた。