◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３５）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・Ｄバックス戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に先制の適時二塁打を放ち、Ｄ・ジーター（ヤンキース）に並ぶ歴代３５位の通算５４４二塁打とした。

０―０の初回。１番・大谷、２番・ベッツの連打で無死一、二塁のチャンスをつくると、フリーマンがＤバックス先発のファットの初球を捉え、中越えの適時二塁打となった。今季３６本目の二塁打。ＭＶＰトリオが躍動し、最近２試合で１得点と重苦しい雰囲気を吹き飛ばした。

フリーマンは首痛のため２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦を欠場。しかし、２９日（同３０日）のＤバックス戦から復帰した。ロバーツ監督は「私が理解してる限りでは、ずっといいようだ。まだ少し影響は残っているようだが、妨げになるほどではない。日々、そこに注意していくことにはなるが、彼がそれを乗り越えられること、そして（状態が）後退しないことに自信を持っている」と説明。今後については「このシリーズを乗り切って月曜日（９月１日）に休養日を取れれば、うまくいくと思う」と話していた。