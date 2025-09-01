8月30日から31日にかけて放送された、夏の風物詩『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）。31日午後には香取慎吾が、「全日本仮装大賞 24時間テレビチャリティースペシャル」のパートに登場した。

披露されたのは、1979年から続く同番組のなかでも“歴史を変えた”作品として知られる“ピンポン”の巨大バージョンだ。ラリーが続く卓球の一場面をアナログな発想で表現。カメラアングルやスピード感が自在に変化し、まるで映画のワンシーンのように展開されていく迫力に、記憶に残る名作として多くのファンが名前を挙げる。

この日、香取は稲垣吾郎と草磲剛と3人でまわっている『NAKAMA to MEETING Vol.4』北海道公演の開催など、ほかのスケジュールの関係もあり、生放送での出演はなかったが、事前に行われた参加者の練習に潜入したのだった。

振り返れば、香取慎吾にとって『24時間テレビ』は多くの“初”と“再会”をもたらす場所だった。1995年、SMAPとして番組パーソナリティを務めたのがその象徴だ。当時、アイドルグループが番組の顔を担うことは前例がなく、SMAPの抜擢が新しい流れを切り拓いた。番組が誕生した1978年に総合司会を務めた萩本欽一の存在を思うと、この橋渡しのような巡り合わせには運命的なものを感じずにはいられない。

さらに2005年には、香取と草磲剛の“しんつよ”コンビがメインパーソナリティーに抜擢された。ここで香取は、チャリTシャツを黄色1色から5色展開に広げるという画期的なアイデアを打ち出す。赤、青、黄、黒、白のカラーバリエーションは、チャリティーグッズとしてだけでなく日常使いできるファッションアイテムへと進化。この年のテーマ“生きる”に沿って、日頃から着てもらえるようにとの思いが込められていた。

デザインを手がけたのはクリエイティブディレクターの佐藤可士和。胸元には“0524”の数字が大きくあしらわれていたが、これは“2005年”＋“24時間テレビ”を意味するだけでなく、前後に日本テレビ（4チャンネル）の“4”をつけると“405”＝“しんご”、“244”＝“つよし”という暗号のような遊び心も隠されていた。そうした香取らしい数字のマジックに加え、SMAPメンバーのライブ出演も重なり、この年の平均視聴率は19.0%と番組史上最高を記録。『24時間テレビ』史のなかでも忘れられない回となった。

年月が流れ、SMAPの解散、新しい地図での再出発、そしてコロナ禍と世の中は大きく変わった。それでも、香取と『24時間テレビ』との縁は途切れなかった。2024年のスペシャルドラマ『欽ちゃんのスミちゃん ～萩本欽一を愛した女性～』では、萩本のマネージャー役を熱演。主演は、2006年のドラマ『西遊記』（フジテレビ系）で共演した伊藤淳史だった。ドラマ再共演は実に18年ぶりで、収録現場では互いを「悟空さん」「八戒！」と『西遊記』の役名で呼び合う微笑ましい光景もあったという。

ちなみに2人は2020年にバラエティ番組『初対面トークショー!! 内村カレンの相席どうですか』（フジテレビ系）で再会しており、伊藤が香取のプライベートに熱心に迫るも、香取はのらりくらりとかわして笑いを誘った。

そして、かねてより芸能界で連絡先を交換しないことで有名な香取だが、それを承知の上で伊藤が果敢に「LINE交換しませんか？」と迫るも、香取は「教えてどうするの？」とツレない態度を見せ、最終的にはInstagramのDMでやり取りするというリアルな落としどころを見せた。

番組の放送内だけでうわべの社交辞令で済ませることもできたはずだ。だが、そこまではっきりと断る姿も、香取の誠実さの証と受け取れる。そして、そんな香取だからこそ伊藤もずっと慕い続けるのだろう。

正直で憎めない香取のキャラクターを育んだ人物こそ、萩本だった。10代の頃、「慎吾ちゃん、何も考えなくていい。思ったことを言って」と声をかけられた経験を、香取は2024年のドラマ放送に際して振り返っている。とっさに出る言葉がたとえ「お断り」でも、心がしっかり伝わる。人間味あふれるやりとりが、香取の魅力を決定づけたのだ。

また、『24時間テレビ』への思いとして香取は「参加できない時も、テレビの前で見て応援していました」（※1）と語る。そのアンテナの広さや、エンタメに対する誠実な向き合い方こそが、縁を繰り返し引き寄せているのかもしれない。

アイドル、アーティスト、バラエティタレント、俳優として。香取慎吾のキャリアを『24時間テレビ』から振り返ると、数え切れないほどの“初”と“再会”が散りばめられている。『仮装大賞』での萩本との笑いのラリー、レジェンドたちとの笑顔、チャリTシャツで社会に新しい風を吹かせ、仲間や旧友との絆を深める。そのすべてが、香取慎吾という表現者の厚みを作り上げてきた。

そして、香取が積み重ねてきた温かなつながりと軽やかな笑いこそ、視聴者にとって日常を生きる勇気となる。これからも『24時間テレビ』が、香取のまだ見ぬ“初”や、思いがけない“再会”の物語が紡がれる舞台であり続けることを願うばかりだ。

（文＝佐藤結衣）