gelato pique cafeで秋限定♡桃＆マスカットスイーツ登場

gelato pique cafeでは、9月4日(木)から10月1日(水)まで、秋の果実を楽しむ期間限定フェア“Peach & Muscat Delights”を開催。みずみずしい桃やマスカット、なめらかな杏仁豆腐、香り豊かな紅茶シロップなど、素材の魅力を引き立てるスイーツとドリンクが勢揃い。残暑を感じるこの季節に、果実のやさしい甘さとともにひとときのリラックスを楽しんで♪

秋限定♡桃とマスカットのクレープ

マスカットクレープ/白桃クレープ

マスカットクレープ 価格：1,340円/白桃クレープ 価格：1,290円

もちもちのプレーンクレープに白桃ジェラートと杏仁豆腐を包み、ホイップとカット白桃、バタークッキーをトッピング。口いっぱいに広がる桃の甘みとクリーミーな食感が魅力です。

紅茶シロップを染み込ませた生地にマスカットジェラートとベイクドチーズケーキを包み、サワーホイップとマスカットで爽やかに仕上げました。マスカットの香りと酸味が絶妙に楽しめます。

期間限定クレープは、白桃とマスカットの2種類です。

コロンバン原宿サロン限定♡最高級シャインマスカットパフェ登場

涼やか♡果実たっぷりのフロート

マスカットティーソーダフロート/ピーチティーソーダフロート

マスカットティーソーダフロート 価格：890円/ピーチティーソーダフロート 価格：：890円

果実感たっぷりのドリンクで秋のティータイムを満喫。

ピーチティーソーダフロートは、白桃シロップと紅茶シロップを合わせたソーダに白桃ジェラートと果実を浮かべ、炭酸の刺激と桃の甘みを楽しめます。

マスカットティーソーダフロートは、マスカットシロップと紅茶シロップ、マスカットジェラートを合わせた爽やかフロート。炭酸のはじける感覚とフルーティな香りが残暑にもぴったりです。

ダブルジェラートで果実の贅沢な味わい

マスカット&バニラジェラート/白桃&ストロベリージェラート

マスカット&バニラジェラート 価格：920円/白桃&ストロベリージェラート 価格：920円

ジェラート好きにはダブルジェラートもおすすめ。

白桃&ストロベリージェラートは、白桃とストロベリーの組み合わせで、甘さと酸味のバランスが絶妙。最後まで飽きずに楽しめます。

マスカット&バニラジェラートは、爽やかなマスカットジェラートにバニラジェラートを重ね、クリーミーさとフルーティさを両立。残暑の季節にぴったりの上品な味わいです。

秋の訪れを感じる限定メニューでほっこりひと息

gelato pique cafeの“Peach & Muscat Delights”は、白桃とマスカットを贅沢に使用したクレープやフロート、ダブルジェラートが勢揃い。

9月4日(木)～10月1日(水)まで、全国のピケカフェ全店で数量限定販売です。残暑の疲れを癒しながら、果実の甘さと香りに包まれるひとときをぜひ楽しんでください♡