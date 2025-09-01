苦難乗り越え支配下つかんだソフトバンク宮颯 五十嵐悠香アナがファームで感じた「覚悟」
TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の20日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で26日に公開されました。今回は7月にソフトバンクの育成から支配下契約をつかんだの宮粼颯投手（25）が登場。五十嵐悠香アナウンサーのナレーションでお届けします。
2023年の育成ドラフト8位で入団した宮粼投手、新たな背番号は85に決まりました。7月25日の会見では、自身のセールスポイントを「力強いストレートと投げっぷりの良さ」と語り、「今まで通り全力で腕を振って打者を抑えていく」と意気込みました。
そんな宮粼投手はプロ入り直後に左肘のトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ生活と地道なトレーニングを強いられていた苦労人。前田純投手（25）や木村光投手（25）ら育成同期のライバルたちが次々と支配下をつかんでいく中で、「率直に悔しかった」という思いを吐露しました。周囲と技術の差ができてしまう中で、まず「フィジカル強化」に焦点を当て、「すぐに巻き返せるように準備をしてきた」と語ります。
その努力が実を結び、今シーズンに入ってからは8月8日までの時点で2軍戦で20試合に登板。防御率1.11と好成績を残してアピールを継続。そして迎えた8月3日、みずほペイペイドームでついに1軍初登板を果たしました。ランナーを背負う場面もありましたが、堂々としたピッチングで後続をしっかりと抑え、デビュー戦を無失点で飾りました。
「野球選手としてスタートラインに立てた」。苦難を乗り越え、プロとしての新たな一歩を踏み出しました本格派左腕は、「どんな場面でもまず自分の仕事を全力でして、できることを精一杯やって腕を振って頑張ります」と今後のさらなる活躍を誓っていました。
次回の「とべとべホークス」は3日に放送予定です。
五十嵐悠香アナウンサーの取材後記「とべとべ悠刊号」！ファームの選手たちを中心に、ときにはプライベートの情報まで踏み込む番組の爛Ε蚣鱈瓩鮠匆陲靴泙后
★想像より過酷な世界
7月31日、支配下登録期限締め切り。プロ野球の世界の厳しさを改めて痛感する時期ですね。筑後で取材を続けてきて、支配下に限りなく近いと言われる育成選手でも実際は叶わなかった、そんなケースをよく目にしてきました。
「今年が最後だという気持ちで一試合一試合戦っています」「今年支配下登録されなかったら終わりだと思って必死でやっています」
背番号が3桁の選手たちが口にする支配下への思いは、私たちの想像するよりもずっと過酷なもの。そこにかける覚悟の重さが伝わってきますよね。
斉藤和巳3軍監督は、「支配下登録されて1軍で活躍してこそプロ野球選手だ」と常々お話されています。筑後での日々を乗り越えた先にその未来が待っている…。今日も選手たちはその日が来ると信じて、炎天下で練習に励み、自らと戦っています。