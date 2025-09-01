TNCテレビ西日本の若鷹応援番組「とべとべホークス」の20日放送分が、公式YouTube「ももスポチャンネル」で26日に公開されました。今回は7月にソフトバンクの育成から支配下契約をつかんだの宮粼颯投手（25）が登場。五十嵐悠香アナウンサーのナレーションでお届けします。

2023年の育成ドラフト8位で入団した宮粼投手、新たな背番号は85に決まりました。7月25日の会見では、自身のセールスポイントを「力強いストレートと投げっぷりの良さ」と語り、「今まで通り全力で腕を振って打者を抑えていく」と意気込みました。

そんな宮粼投手はプロ入り直後に左肘のトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ生活と地道なトレーニングを強いられていた苦労人。前田純投手（25）や木村光投手（25）ら育成同期のライバルたちが次々と支配下をつかんでいく中で、「率直に悔しかった」という思いを吐露しました。周囲と技術の差ができてしまう中で、まず「フィジカル強化」に焦点を当て、「すぐに巻き返せるように準備をしてきた」と語ります。

その努力が実を結び、今シーズンに入ってからは8月8日までの時点で2軍戦で20試合に登板。防御率1.11と好成績を残してアピールを継続。そして迎えた8月3日、みずほペイペイドームでついに1軍初登板を果たしました。ランナーを背負う場面もありましたが、堂々としたピッチングで後続をしっかりと抑え、デビュー戦を無失点で飾りました。

「野球選手としてスタートラインに立てた」。苦難を乗り越え、プロとしての新たな一歩を踏み出しました本格派左腕は、「どんな場面でもまず自分の仕事を全力でして、できることを精一杯やって腕を振って頑張ります」と今後のさらなる活躍を誓っていました。

次回の「とべとべホークス」は3日に放送予定です。

五十嵐悠香アナウンサーの取材後記「とべとべ悠刊号」！ファームの選手たちを中心に、ときにはプライベートの情報まで踏み込む番組の爛Ε蚣鱈瓩鮠匆陲靴泙后

★想像より過酷な世界