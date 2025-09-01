大丈夫か？ペップ10年目のシティ…三笘薫を擁するブライトンに逆転負けで開幕３戦２敗。戻ってきた大スターは言う「僕はメッシじゃない」
以前のような圧倒的な強さはない。
８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、マンチェスター・シティがブライトンと敵地で対戦。開幕節でウォルバーハンプトンに４−０で大勝、２節でトッテナムに０−２で完敗していたなか、１−２で接戦を落とした。
昨季にリバプールに覇権を譲り、リーグ５連覇を逃したシティは、34分にアーリング・ハーランドの得点で幸先良く先制。しかし、67分にジェームズ・ミルナーにPKで同点弾、89分に三笘薫のアシストでブラヤン・グルダに勝ち越し点を浴び、痛恨の逆転負けを喫した。
英公共放送『BBC』によれば、大怪我を乗り越えてフル出場したロドリは、自身の先発復帰に関して、「僕は（リオネル・）メッシじゃない。戻ってきてチームを勝たせ続けるような存在じゃない。これはグループだ」と主張。団結の重要性を強調した。
「過去に優勝した時も、チームメイト全員の力が必要だった。確かに自分の最高の状態を取り戻す必要があるし、全員で向き合わねばならない。これは集団スポーツだ。中断期間を経て、チームがもっと良くなるよう願っている」
開幕３戦で２敗。直近のバロンドール受賞者は、世間の見方については、ハッキリこう言い放った。
「正直、気にしていない。人々が何を思おうと構わない。我々はただ努力し、自分たちに集中するだけだ。シーズン終了後に話そう」
ペップ・グアルディオラ監督が率いて10年目に突入したシティは、王者に返り咲けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が的確かつ絶妙アシスト！土壇場89分の劇的決勝点
