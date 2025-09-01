猛烈４枚替え→三笘薫が決勝アシスト！32歳監督が語るマンCを劇的撃破の要因。自身より７歳上のミルナーがPKを蹴った理由も
32歳の熱量溢れる采配が、劇的勝利を手繰り寄せた。
８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンが、マンチェスター・シティとホームで対戦。２−１で接戦を制し、待望の今季リーグ戦初勝利を挙げた。
フルアムと１−１で引き分け、エバートンに０−２で敗れて今節を迎えたブライトンは、先制点を奪えずにいると、34分にアーリング・ハーランドに被弾。暗雲が立ち込めたが、60分の４枚替えを契機に猛反撃を開始した。
攻勢を強め、67分にジェームズ・ミルナーがPKで同点弾、そして89分に三笘のアシストでブラヤン・グルダが勝ち越し点をゲット。途中出場２人の得点で、難敵中の難敵を鮮やかな逆転で撃破した。
若きファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、英公共放送『BBC』のインタビューに対応。敵将であり、世界屈指の名将ペップ・グアルディオラにも触れ、次のように語った。
「フットボールは時に戦術はあまり重要ではない。ピッチ上のエネルギー、強度、結束力が求められる。今日は交代選手が試合の流れを変えた。エネルギーは必ず伝染する。チームメイトや観客全体に活力を与える。それがフットボールでは非常に重要だ。
ペップは私にとって世界最高の監督であり、対戦するのはいつだって大きな挑戦だ。彼は常に新しいアイデアを持っており、適応しなければならない。彼との戦いは常に最大の挑戦だが、これはワンマンショーではなくチームパフォーマンスだ。選手たちがピッチでそれを実現し、互いに献身し、共に苦しみ抜いたことを非常に嬉しく思う」
なぜ39歳の大ベテラン、ミルナーがPKのキッカーを務めたのか。その理由はこう説明した。
「彼は練習で既に実力を証明していた。だからこそキッカーに選ばれた。彼のために本当に嬉しい。得点だけでない。彼は今もピッチ上で非常に重要な存在であり選手だ。途中出場でエネルギーをもたらし、組織力を発揮した」
ベンチメンバーを含め、まさにチーム一丸。ヒュルツェラー体制２年目で躍進へ、非常に大きな１勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が的確かつ絶妙アシスト！土壇場89分の劇的決勝点
